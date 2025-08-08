Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?

В Кыргызстане снижается рождаемость. Если в 2020 году число родившихся составило 158,1 тысячи, то в 2024-м — всего 140,4 тысячи.

За последние 14 лет, по данным Нацстаткома, пик пришелся на 2019 год — родилось 173 тысячи 484 человека.

Средний возраст матери при рождении ребенка в 2024-м по сравнению с предыдущими годами увеличился до 28,4 года.

Традиционно наибольшее число младенцев появляется на свет у женщин от 20 до 30 лет, однако в последние годы отмечается тенденция к снижению уровня рождаемости в этой категории.

Стали планировать?

По словам главного специалиста Минздрава Раисы Асылбашевой, демографическая ситуация имеет волнообразный характер.

«Население республики сейчас составляет около 7,3 миллиона человек, женщин репродуктивного возраста — 1,8 миллиона. Их число несколько снизилось, поэтому отмечается небольшой спад рождаемости. В будущем, через пять лет, возможно, будет некоторое повышение», — сказала она 24.kg.

Раиса Асылбашева отметила, что рождаемость зависит от социально-экономических показателей, миграции и других факторов.

«Уровень грамотности населения растет, молодежь уже планирует семью, старается создать условия для ребенка. Многие стремятся сделать карьеру — регистрируются поздние браки. Жилищные условия также важны», — заметила она.

Вопросы бесплодия медики тоже поднимают. Проблемы с деторождением есть не только у женщин, но и у мужчин. Более трети семейных пар испытывают трудности с зачатием ребенка. Однако более точных данных нет, Минздрав работает над тем, чтобы велась статистика как по мужчинам, так и по женщинам. Кыргызский научный центр репродукции человека разрабатывает клиническое руководство по лечению бесплодия.

При этом вопрос планирования семьи в стране остается актуальным: не все соблюдают интервал между родами, часть женщин делает аборты, а некоторые рожают дважды в год.

Последних — примерно 10 процентов от общего количества родов, по данным Раисы Асылбашевой.

Одного «сүйүнчү» мало

Она составляет 4 тысячи сомов на ребенка. В случае рождения трех и более детей одновременно выплачивают 50 тысяч сомов на каждого.

В Кыргызстане с 2018 года при рождении ребенка можно получить единовременную выплату «балага сүйүнчү».

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что кабмину надо больше инвестировать в поддержку материнства. «Балага сүйүнчү», по его мнению, нужно повышать.

«Сегодня это абсолютно не актуальная сумма», — сказал нардеп 24.kg.

Однако одной такой выплатой проблему снижения рождаемости не решить, уверен он.

«Даже если по 100 тысяч сомов выдавать, не думаю, что это сильно повлияет на ситуацию. Тут и детские сады должны быть доступны, и здравоохранение для матери адекватным. Поддержка семьи должна быть программной, но, к сожалению, пока этого нет. Без этого поднять рождаемость будет очень сложно», — заметил Дастан Бекешев.

Он сам трижды отец.

«Хорошо иметь детей, но должна быть возможность обеспечить их будущее — нормальное воспитание и хорошее образование, а это стоит очень дорого», — подчеркнул парламентарий.

Дастан Бекешев добавил, что ему часто пишут люди с просьбой оказать финансовую помощь. Недавно обратилась женщина — мать восьмерых детей, малоимущая, но пособия не получает. Она не знает, как собрать детей в школу, во что одеть, просит материальную помощь или чтобы кабинет министров помог.

Такая помощь, по словам депутата, обычно разовая, а пособия небольшие.

«Эта семья очень долгое время будет жить бедно. И дети не смогут получить качественное образование, пока какая-то «лотерея» не произойдет в их жизни, если она, вообще, случится», — посетовал он.

Миллион за чертой бедности

В июле на республиканском совещании заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов

назвал

национальным скандалом то, что лишь 21 процент детей из беднейших семей получает социальные пособия.

По его словам, в стране около миллиона детей, живущих за чертой бедности. Это каждый третий ребенок.

«Нам должно быть стыдно, что сегодня по уровню рождаемости Кыргызстан уступает даже Казахстану», — заметил чиновник.

Он призвал правительство и депутатов вернуться к вопросу о введении универсального пособия для всех детей до трех лет.

Кстати, в 2019 году в Жогорку Кенеше предлагали выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением определенного перечня: госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций и других. Тогда говорили о ежемесячном пособии в 800 сомов. При нынешних ценах это мизер.

Два миллиона за десятого ребенка

В целях создания благоприятных условий для роста населения, поддержки многодетных матерей и всестороннего развития детей в Кыргызстане недавно

установили

единовременную выплату «бала береке». Но рассчитывать на нее могут только те, кто постоянно живет в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах.

С 1 января 2026 года вводят единовременные выплаты при рождении детей:

за четвертого ребенка — 100 тысяч сомов;

за пятого — 600 тысяч;

за шестого — 800 тысяч;

за седьмого — 1 миллион;

за восьмого — 1 миллион 200 тысяч;

за девятого — 1 миллион 500 тысяч;

за десятого и более — 2 миллиона.

Выплату будут производить при достижении ребенком одного года жизни.

Эдиль Байсалов считает, что с запуском программы в следующем году рождаемость в высокогорных районах может увеличиться на 30–40 процентов.

Хотя сложно говорить о всестороннем развитии детей в условиях ограниченного выбора образовательных и медицинских учреждений. Будь на местах развитая инфраструктура, желающих жить в регионах наверняка было бы больше.

А как у других?

Власти Китая, например,

объявили

о запуске новой государственной программы в виде выплаты пособия, которая направлена на повышение рождаемости.

Согласно плану, государство будет ежегодно выплачивать по 3,6 тысячи юаней (примерно $503) на каждого ребенка младше трех лет.

Программа ориентирована на поддержку молодых пар, которые откладывают рождение детей из-за высоких расходов на их содержание и воспитание.

В России в 2007 году появилась Программа материнского капитала как мера повышения рождаемости в стране. С тех пор ее неоднократно продлевали, корректировали, а сумму индексировали.

Если раньше эту поддержку семьи могли получить только после рождения второго ребенка, то с 2020-го маткапитал выдают на первого ребенка в размере 690 тысяч рублей.

Деньги можно потратить не только на жилье, обучение, пенсию, но и получать в качестве пособия (если у семьи доход ниже прожиточного минимума) или разовой выплаты.

Многодетным семьям, помимо общего набора льгот и пособий, положены федеральные льготы — налоговые вычеты, субсидия на погашение ипотеки, досрочная пенсия для мамы.

Дополнительные льготы могут предусмотреть на уровне регионов: бесплатный земельный участок или компенсация, бесплатное питание для школьников или компенсация его стоимости, компенсация проезда на общественном транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатные лекарства, предоставляемые по рецептам врачей, для детей до шести лет, компенсация за приобретение школьной формы, льготы на посещение музеев, парков, выставок и других учреждений культуры, снижение транспортного налога и другое.

В Казахстане выдают единовременное пособие при рождении ребенка:

на первого, второго и третьего — 149,4 тысячи тенге (около 24 тысяч сомов);

на четвертого и более детей — 247,7 тысячи тенге (около 40 тысяч сомов).

Для неработающих предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Есть пособие для многодетных семей, не зависящее от дохода семьи. Его выплачивают на детей до 18 лет и учащихся очной формы обучения — до достижения ими 23 лет.