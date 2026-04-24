Общество

Пособия на похороны пересчитали в Кыргызстане. Кабмин изменил порядок выплат

В Кыргызстане пересмотрели порядок назначения и выплаты пособий, связанных с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами, а также пособия на погребение. Постановление принял кабинет министров.

Основные изменения коснулись выплат на похороны. Теперь их размер четко привязали к расчетным показателям и зависит от статуса умершего.

Согласно новым нормам, из республиканского бюджета будут выплачиваться:

  • 12 тысяч сомов в случае смерти работающего гражданина;
  • 8 тысяч расчетных показателей при смерти индивидуальных предпринимателей, фермеров, официально безработных, а также получателей соцпособий;
  • 5 тысяч расчетных показателей для отдельных категорий, включая членов их семей и иждивенцев.
Отдельно закреплено, что мэрии городов также будут выплачивать пособия из местных бюджетов для социально уязвимых категорий.

Кроме того, в документе уточнены формулировки, обновлены ссылки на действующие нормативные акты и изменены наименования профильных ведомств.

Минфину поручили обеспечить финансирование выплат из республиканского бюджета.

Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования, при этом часть норм начнет действовать с 1 января 2028 года.
