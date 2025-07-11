Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов

В Кыргызстане нужно вернуться к вопросу о введении универсального пособия для всех детей до трех лет. Об этом во время республиканского совещания по вопросам сокращения бедности и усиления социальной мобилизации сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов.
Он назвал национальным скандалом тот факт, что лишь 21 процент детей из беднейших семей получают социальные пособия — это 194,8 тысячи детей из 54 тысяч семей.
Эдиль Байсалов подчеркнул, что из-за чрезмерного стремления к так называемой «адресности» четыре из пяти нуждающихся не охвачены системой социальной поддержки. Он назвал это прямой угрозой будущему страны и заявил, что такая ситуация противоречит проводимой демографической политике, направленной на повышение рождаемости.
«Нам должно быть стыдно, что сегодня по уровню рождаемости Кыргызстан уступает даже Казахстану», — отметил он.
В связи с этим он призвал правительство и депутатов вернуться к вопросу о введении универсального пособия для всех детей до трех лет. По его словам, значительная часть растущего национального дохода должна быть направлена на поддержку детей.
Он также особо отметил, что нехватка полноценного питания в раннем возрасте приводит к необратимому отставанию в физическом, интеллектуальном и когнитивном развитии ребенка, обрекая его на низкое качество жизни на всю оставшуюся жизнь.
Отметим, что еще в 2019 году в Жогорку Кенеше предлагали выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением определенного перечня: госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций и других.