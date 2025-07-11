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Власть

Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов

В Кыргызстане нужно вернуться к вопросу о введении универсального пособия для всех детей до трех лет. Об этом во время республиканского совещания по вопросам сокращения бедности и усиления социальной мобилизации сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

Он назвал национальным скандалом тот факт, что лишь 21 процент детей из беднейших семей получают социальные пособия — это 194,8 тысячи детей из 54 тысяч семей.

При этом, по его словам, в стране насчитывается около миллиона детей, живущих за чертой бедности — каждый третий ребенок.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что из-за чрезмерного стремления к так называемой «адресности» четыре из пяти нуждающихся не охвачены системой социальной поддержки. Он назвал это прямой угрозой будущему страны и заявил, что такая ситуация противоречит проводимой демографической политике, направленной на повышение рождаемости.

«Нам должно быть стыдно, что сегодня по уровню рождаемости Кыргызстан уступает даже Казахстану», — отметил он.

В связи с этим он призвал правительство и депутатов вернуться к вопросу о введении универсального пособия для всех детей до трех лет. По его словам, значительная часть растущего национального дохода должна быть направлена на поддержку детей.

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Он также особо отметил, что нехватка полноценного питания в раннем возрасте приводит к необратимому отставанию в физическом, интеллектуальном и когнитивном развитии ребенка, обрекая его на низкое качество жизни на всю оставшуюся жизнь.

Отметим, что еще в 2019 году в Жогорку Кенеше предлагали выплачивать пособия всем детям до полутора лет, за исключением определенного перечня: госслужащих, депутатов, сотрудников международных организаций и других.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335991/
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