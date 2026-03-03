18:49
В парламенте призвали Минтруда пересмотреть критерии начисления пособий

В парламенте призвали Минтруда пересмотреть критерии начисления пособий. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда, социального обеспечения и признании утратившими силу некоторых законодательных актов».

По словам депутатов, к ним обращаются граждане с многочисленными жалобами о том, что процесс начисления пособий сложный и непонятный.

«Не все понимают, каковы критерии отбора. Отсюда возникает много вопросов. Если бы людям предоставили точную и четкую информацию о том, кому положены пособия, то и жалоб было бы меньше», — отметил нардеп Советбек Рустамбек уулу.

Его коллеги заметили, что самые уязвимые слои населения также остаются без пособий по ряду субъективных причин, которые необходимо устранять.

Замглавы Минтруда Камчыбек Досматов подчеркнул, что сейчас начисление пособий осуществляется на основании поставновления кабмина от 2018 года. «Но хочу отметить, что сейчас мы совместно с госорганами работаем над пересмотром критериев по назначению пособий. При этом хочу заметить, что от адресности при назначении пособий отходить нельзя, чтобы сохранять принцип справедливости», — добавил он.
