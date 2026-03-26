Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек

Численность постоянного населения Кыргызстана в январе этого года увеличилась на 9,2 тысячи человек, или на 0,1 процента, и на 1 февраля составила 7 миллионов 413 тысяч человек. Такие данные представлены в отчете Нацстаткома.

По его информации, численность населения Бишкека на 1 февраля составила 1 миллион 360,6 тысячи человек, Оша — 485,7 тысячи.

По данным государственного учреждения «Кызмат» при управделами президента, в январе 2026-го в органах ЗАГС зарегистрированы 10,9 тысячи новорожденных, или 17,3 на 1 тысячу населения, и 2,7 тысячи умерших, или 4,3 на 1 тысячу населения.

В результате естественный прирост населения составил 8,2 тысячи человек, или 13 на 1 тысячу населения.

Наиболее высокий уровень естественного прироста населения в январе этого года отмечался в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а наиболее низкий — в Бишкеке.