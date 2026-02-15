Фото из интернета. «Импорт девственниц» для рождаемости: в Южной Корее разгорелся скандал

В Южной Корее разгорелся политический скандал после высказывания главы уезда Джиндо (провинция Южная Чолла) Кима Хи Су, который предложил решать демографический кризис за счет «импорта девственниц» из Вьетнама и Шри-Ланки.

По данным местных СМИ, во время публичного обсуждения проблемы сокращения населения в сельских районах чиновник заявил, что приток молодых незамужних женщин из-за рубежа помог бы одиноким мужчинам создать семьи и повысить рождаемость. Формулировка вызвала резкую реакцию — критики назвали ее унизительной и дискриминационной по отношению к женщинам.

После волны общественного возмущения правящая Демократическая партия Кореи приняла решение исключить Кима Хи Су из своих рядов. Сам он позже принес извинения, заявив, что выбрал «неподходящие выражения».

С резкой критикой выступили правозащитные и женские организации.

Посольство Вьетнама в Сеуле направило официальную ноту протеста, расценив слова чиновника как оскорбительные.

Южная Корея переживает глубокий демографический кризис. По данным национальной статистики, коэффициент рождаемости в стране составляет около 0,75 ребенка на женщину — один из самых низких показателей в мире. Для естественного воспроизводства населения необходим уровень не менее 2,1.

Власти страны на протяжении нескольких лет реализуют программы финансовой поддержки семей, субсидии на жилье и меры по совмещению работы и воспитания детей. Однако устойчивого роста рождаемости добиться пока не удалось.

Скандал вновь обострил дискуссию о допустимых границах публичной риторики и о том, какими методами государство должно реагировать на угрозу депопуляции.