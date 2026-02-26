10:23
Общество

Детям матерей-героинь хотят дать 50-процентную скидку на обучение

В ЖК внесен проект постановления о предоставлении государственной образовательной льготы детям женщин, награжденных орденом «Баатыр эне».

Документ предлагает закрепить для этой категории учащихся 50-процентную скидку на оплату контрактного обучения в вузах Кыргызстана — независимо от формы собственности и ведомственного подчинения учебного заведения. Льгота будет предоставляться при получении первого высшего образования.

Согласно проекту, кабинет министров должен подготовить необходимые нормативные акты и определить порядок предоставления льготы. Министерству науки, высшего образования и инноваций рекомендовано разработать механизм применения скидки и обеспечить учет получателей.

В пояснительной записке подчеркивается, что матери, удостоенные звания «Баатыр эне», вносят значительный вклад в демографическое развитие страны и воспитание подрастающего поколения. По данным на 1 января 2026 года, статус имеют 31 тысяча 302 женщины.

Авторы инициативы в лице нескольких депутатов отмечают, что семья многодетной матери несет повышенную финансовую нагрузку, а высокая стоимость обучения — от 29,5 тысячи до 288,5 тысячи сомов в год (в отдельных вузах до $7,5 тысячи) — ограничивает доступ детей к высшему образованию.

Льгота, по мнению разработчиков, станет инструментом социальной поддержки и инвестицией в подготовку квалифицированных кадров.

Контроль за исполнением постановления предлагается возложить на профильный комитет Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363613/
