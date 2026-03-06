В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о введении нового государственного ежемесячного пособия для детей до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Новое ежемесячное государственное пособие называется «Бала ырысы», выплаты начнутся с 1 июля 2026 года. Размер пособия составит 1 тысячу 200 сомов.

Отмечается, что пособия будут предоставляться каждому ребенку до трех лет, независимо от уровня доходов семьи.

«Я, конечно же, вижу поступающие жалобы на систему государственных пособий, когда их получение превращается в практически непреодолимые барьеры. Реальные нужды многих матерей зачастую остаются без внимания. Семьи вынуждены обращаться за помощью к государству, но вместо поддержки сталкиваются с отказами и бесконечными бюрократическими кругами. Особенно недопустимо это тогда, когда речь идет о грудных детях. Именно в первые годы жизни формируются важнейшие физические и умственные способности человека, которые остаются с ним на всю жизнь», — сказал Садыр Жапаров.

По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане проживает около 445 тысяч детей до трех лет.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сообщал, что рассматривается вопрос внедрения единого пособия для всех детей до трех лет.

До этого депутаты вынесли на общественное обсуждение проект закона, направленный на расширение соцподдержки. Они предложили выплачивать пособие всем гражданам (семьям) с детьми до 12 лет, а в случае если семья является нуждающейся — до 16 лет.