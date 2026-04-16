Деньги не помогают: эксперт ООН объяснил, как на самом деле повысить рождаемость

Двадцать процентов взрослых в мире не могут завести столько детей, сколько планировали. У большинства людей есть лишь один ребенок, хотя в идеале они хотели бы двоих. Об этом сообщил эксперт Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Михаэль Херрманн в интервью Службе новостей ООН.

По его словам, ответом на низкую рождаемость должна быть не паника или давление на граждан, а реальная поддержка их права на выбор.

Пытаясь поднять рождаемость, многие правительства вводят единовременные выплаты на детей или устанавливают целевые показатели. Херрманн говорит об этом прямо: «Это не помогает. Многие страны буквально «заливают» проблему деньгами, но это не дает долгосрочного эффекта».

Чтобы понять причины проблемы, ЮНФПА сейчас проводит опрос среди молодежи в 70 странах.

Результаты показывают, что молодых людей останавливают такие факторы, как высокие цены на жилье и образование, неуверенность в будущем, тревоги, связанные с политической ситуацией или с экологией.

К этому добавляется и гендерный аспект: женщины часто отказываются от детей, поскольку во многих странах большая часть работы по дому и уходу за ребенком до сих пор ложится на них.

Эксперт также предостерегает власти стран от попыток навязать рождаемость указами. Часто такая политика сопровождается призывами «вернуть женщину на кухню», отменой уроков полового воспитания в школах или ограничением прав на аборты. Однако это лишь вредит ситуации.

Подход «снизу вверх», когда правительство работает с населением и уважает права человека, может быть гораздо эффективнее. Власти, подчеркивает Михаэль Херрманн, должны спрашивать людей, что именно мешает им завести ребенка и формировать политику соответствующим образом: например, развивать сеть доступных детских садов или помогать молодым семьям с жильем.

Когда число трудоспособных людей снижается, власти часто выбирают самый простой путь — повышают пенсионный возраст. Однако Херрманн считает этот метод слишком «топорным».

Вместо этого он предлагает создавать гибкие условия: развивать частичную занятость и предлагать вакансии, где опыт и навыки пожилых людей будут востребованы.

Михаэль Херрманн не отрицает, что старение населения создает дополнительную нагрузку на пенсионные фонды и системы здравоохранения. Однако эксперт подчеркивает, что неминуемый экономический коллапс в подобной ситуации — это миф. Расходы на пожилых людей тоже могут быть стимулом для экономики: они создают спрос на услуги и новые рабочие места в медицине.

Главная проблема — это сокращение численности работоспособного населения. И решать ее нужно через вовлечение тех, кто раньше оставался «за бортом»: мигрантов, женщин и молодежи, а также через внедрение новых технологий и инвестиции в «человеческий капитал».

Это позволит преодолеть демографические трудности и построить инклюзивное будущее, подчеркивает Михаэль Херрманн.