В Минтруда КР рассказали, как назначаются пособия по беременности и родам

Министерство труда, соцобеспечения и миграции рассказало о порядке предоставления пособия по беременности и родам.
Кому назначается пособие по беременности и родам:
- работающим женщинам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем;
- индивидуальным предпринимателям;
- членам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);
- женщинам, признанным в установленном порядке официальными безработными, имеющим право на пособие по безработице.
Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, выданный организациями здравоохранения.
Куда обращаться за назначением пособия:
- работающим женщинам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем — по месту работы;
- индивидуальным предпринимателям, членам КФХ и официальным безработным — в территориальные управления труда, социального обеспечения и миграции.
Документы для назначения и выплаты пособия:
- работающая женщина для назначения и выплаты пособия по беременности и родам представляет работодателю заявление в произвольной форме и листок нетрудоспособности;
- индивидуальным предпринимателям, членам КФХ и официальным безработным, имеющим право на пособие по безработице и официально безработным — заявление на назначение пособия по беременности и родам (по утвержденной форме) и ПИН;
- дополнительные сведения, необходимые для назначения пособия запрашиваются посредством межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» в электронном формате.
Размер пособия и порядок выплаты:
- работающим женщинам — за первые 10 рабочих дней в размере 100 процентов заработной платы (дохода), с 11-го рабочего дня — из расчета 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) в месяц из средств республиканского бюджета;
- индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских хозяйств, официальным безработным с правом на пособие по безработице — с 11-го рабочего дня в размере 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) в месяц из средств республиканского бюджета;
- с 1 января 2024 года размер пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня определяется из расчета 20 расчетных показателей в месяц (2 тысячи сомов);
- женщинам, работающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах за все рабочие дни — в размере 100 процентов заработной платы (дохода).
Выплата пособия с 11-го рабочего дня осуществляется централизованно подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР путем перечисления денежных средств на транзитные счета получателей в банке («Элдик банк», «Айыл банк») при наличии паспорта заявителя.