В Минтруда КР рассказали, как назначаются пособия по беременности и родам

Министерство труда, соцобеспечения и миграции рассказало о порядке предоставления пособия по беременности и родам.

Кому назначается пособие по беременности и родам:

работающим женщинам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем;

индивидуальным предпринимателям;

членам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);

женщинам, признанным в установленном порядке официальными безработными, имеющим право на пособие по безработице.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, выданный организациями здравоохранения.

Куда обращаться за назначением пособия:

работающим женщинам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем — по месту работы;

индивидуальным предпринимателям, членам КФХ и официальным безработным — в территориальные управления труда, социального обеспечения и миграции.

Документы для назначения и выплаты пособия:

работающая женщина для назначения и выплаты пособия по беременности и родам представляет работодателю заявление в произвольной форме и листок нетрудоспособности;

индивидуальным предпринимателям, членам КФХ и официальным безработным, имеющим право на пособие по безработице и официально безработным — заявление на назначение пособия по беременности и родам (по утвержденной форме) и ПИН;

дополнительные сведения, необходимые для назначения пособия запрашиваются посредством межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» в электронном формате.

Размер пособия и порядок выплаты:

работающим женщинам — за первые 10 рабочих дней в размере 100 процентов заработной платы (дохода), с 11-го рабочего дня — из расчета 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) в месяц из средств республиканского бюджета;

индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских хозяйств, официальным безработным с правом на пособие по безработице — с 11-го рабочего дня в размере 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) в месяц из средств республиканского бюджета;

с 1 января 2024 года размер пособия по беременности и родам с 11-го рабочего дня определяется из расчета 20 расчетных показателей в месяц (2 тысячи сомов);

женщинам, работающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах за все рабочие дни — в размере 100 процентов заработной платы (дохода).

Выплата пособия с 11-го рабочего дня осуществляется централизованно подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР путем перечисления денежных средств на транзитные счета получателей в банке («Элдик банк», «Айыл банк») при наличии паспорта заявителя.