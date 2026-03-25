С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении нового пособия «Бала ырысы». Предлагается выплачивать по 1,2 тысячи сомов ежемесячно на каждого ребенка с рождения до трех лет независимо от доходов семьи.

Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» опубликован для общественного обсуждения. Документ разработан в целях реализации указа президента о введении новой меры социальной поддержки.

Согласно предлагаемым поправкам, в стране планируется ввести ежемесячное пособие «Бала ырысы», которое будет назначаться детям со дня рождения до достижения ими трехлетнего возраста. Размер выплаты составит 1,2 тысячи сомов на каждого ребенка.

Пособие будет предоставляться вне зависимости от доходов семьи и сохраняется даже при получении других видов государственной помощи. Исключение составит только пособие для жителей высокогорных и труднодоступных районов.

В случае рождения одновременно двух и более детей выплата будет назначаться на каждого ребенка. Также пособие смогут получать дети, рожденные у женщин, находящихся в местах лишения свободы.

Документом предлагается закрепить порядок назначения и прекращения выплат, а также включить «Бала ырысы» в перечень государственных пособий. Выплата будет назначаться при условии совместного проживания ребенка с получателем.

По данным разработчиков, введение новой выплаты направлено на снижение уровня детской бедности и поддержку семей с детьми раннего возраста. В настоящее время, как отмечается, значительная часть семей не охвачена действующими мерами поддержки, при этом каждый третий ребенок в стране живет в бедности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. При этом пособие будет назначаться детям, рожденным с 1 августа 2023 года.
Материалы по теме
В 2025 году в Кыргызстане участились случаи туберкулеза среди школьников
В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Детей разрешат вывозить без согласия второго родителя — законопроект
Ежегодно умирают почти 5 миллионов детей до пяти лет — ООН
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям
Уровень цифровой ненависти среди подростков изучили в Кыргызстане
Облегчить выезд несовершеннолетних детей из Кыргызстана предлагает депутат
Приводите детей. День здоровья полости рта пройдет в Кыргызстане
ООН: По обвинению в сексуальной эксплуатации детей арестованы 60 человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
