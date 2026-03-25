С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о введении нового пособия «Бала ырысы». Предлагается выплачивать по 1,2 тысячи сомов ежемесячно на каждого ребенка с рождения до трех лет независимо от доходов семьи.

Законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» опубликован для общественного обсуждения. Документ разработан в целях реализации указа президента о введении новой меры социальной поддержки.

Согласно предлагаемым поправкам, в стране планируется ввести ежемесячное пособие «Бала ырысы», которое будет назначаться детям со дня рождения до достижения ими трехлетнего возраста. Размер выплаты составит 1,2 тысячи сомов на каждого ребенка.

Пособие будет предоставляться вне зависимости от доходов семьи и сохраняется даже при получении других видов государственной помощи. Исключение составит только пособие для жителей высокогорных и труднодоступных районов.

В случае рождения одновременно двух и более детей выплата будет назначаться на каждого ребенка. Также пособие смогут получать дети, рожденные у женщин, находящихся в местах лишения свободы.

Документом предлагается закрепить порядок назначения и прекращения выплат, а также включить «Бала ырысы» в перечень государственных пособий. Выплата будет назначаться при условии совместного проживания ребенка с получателем.

По данным разработчиков, введение новой выплаты направлено на снижение уровня детской бедности и поддержку семей с детьми раннего возраста. В настоящее время, как отмечается, значительная часть семей не охвачена действующими мерами поддержки, при этом каждый третий ребенок в стране живет в бедности.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. При этом пособие будет назначаться детям, рожденным с 1 августа 2023 года.