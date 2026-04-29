Власть

В Жогорку Кенеш внесли закон о выплатах пособий всем детям до трех лет

В Жогорку Кенеш внесли на рассмотрение законопроект о введении нового ежемесячного пособия детям до трех лет.

Документ предусматривает появление нового вида государственной поддержки — пособия «Бала ырысы» (1 тысяча 200 сомов), которое будут выплачивать на каждого ребенка с рождения до трехлетнего возраста.

В отличие от действующих программ, новая выплата не зависит от доходов семьи. Получать ее смогут все семьи за исключением тех, кто получает пособие для жителей высокогорных районов.

Законопроект закрепляет:

  • право на пособие с момента рождения ребенка,
  • выплату на каждого ребенка, включая двойни и тройни,
  • необходимость совместного проживания ребенка с получателем,
  • срок обращения — до достижения ребенком трех лет.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива направлена на снижение детской бедности и поддержку семей в самый затратный период — первые годы жизни ребенка. Сегодня каждый третий ребенок в Кыргызстане живет в бедности, а действующие меры поддержки охватывают лишь часть нуждающихся.

Кроме того, предлагается упростить процедуры назначения пособий и расширить цифровое взаимодействие между госорганами.

По расчетам, с июля 2026 года ежемесячная потребность на выплаты может превысить 500 миллионов сомов, а годовые расходы — около 3,1 миллиарда сомов.

Законопроект разработан во исполнение указа президента. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
