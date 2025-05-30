В Тургене закипела работа: стартовал проект каскада малых ГЭС на Иссык-Куле

С первыми лучами солнца в тишине горной долины реки Турген зазвучал гул моторов: сюда начали завозить технику и строительные материалы. Здесь, в 50 километрах от Каракола Иссык-Кульской области, официально дан старт строительству каскада малых гидроэлектростанций — масштабного проекта, который должен стать новой опорой для энергетической независимости Кыргызстана.

Два года назад в Кыргызской Республике по инициативе президента началось создание благоприятных условий для развития возобновляемых энергий.

Инициатором проекта выступило ОсОО «Чон-Ак-Суу-Гидро-Энерго» при поддержке стратегического инвестора из Швейцарии. Проект реализуется в том числе благодаря посольству Кыргызской Республике в Швейцарской Конфедерации, в частности, благодаря чрезвычайному и полномочному послу Омару Султанову.

Место будущей стройки напоминало оживленный муравейник: монтажники, инженеры, представители подрядчиков и местные жители собрались у подножия гор, чтобы стать свидетелями важного события.

Символический пуск строительства сопровождался торжественными речами. Перед собравшимися выступил аким Ак-Суйского района Канатбек Калдаралиев, выразив уверенность в том, что проект даст региону толчок к развитию и создаст новые рабочие места.

Директор «Чон-Ак-Суу-Гидро-Энерго» Бакыт Есенбаева отметила: «Наша цель — не просто выработка энергии, а экологически чистый и безопасный подход. Мы используем современные GRP-трубы, которые не наносят вреда окружающей среде, и соблюдаем все международные экологические стандарты».

«Это не только энергетика — это шаг к комплексному развитию нашего региона. Мы надеемся, что и другие инвесторы последуют этому примеру». Канатбек Калдаралиев

Канатбек Калдаралиев в своей речи подчеркнул:

На мероприятие пришли и местные аксакалы. Один из старейшин, стоя у самой реки, заметил: «Вода — это жизнь. Мы рады, что она начнет работать и на благо наших людей, не теряя своей чистоты».

Будущий каскад включает три малые ГЭС каждая мощностью 8,9 мегаватта. Они будут расположены на высоте 2 тысячи 525, 2 тысячи 318 и 2 тысячи 112 метров над уровнем моря. Общая мощность составит 26,8 мегаватта, а ежегодная выработка — более 112 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией десятки населенных пунктов и снизить нагрузку на традиционные источники.

Особенностью проекта станет деривационный канал длиной почти 10 километров с перепадом высот 620 метров — такая схема обеспечивает эффективность и минимальное вмешательство в ландшафт.

Проект реализуется поэтапно с постоянным контролем качества и должен быть завершен в течение ближайших двух лет. Уже в первые недели ожидаются начало активных земляных работ, прокладка канала и монтаж временных подъездных путей.

Этот день — лишь начало большого пути. Но уже сегодня в Тургене звучат двигатели и голоса рабочих — а значит, энергия будущего уже в пути.