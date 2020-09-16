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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Неприкосновенность частной собственности. Дома бишкекчан все еще под угрозой

Волна коронавируса, которая пришла в Кыргызстан так же неожиданно, как ежегодная зима, отвлекла внимание людей от всех проблем, кроме главной — как выжить в новых условиях. Казалось, что такая ситуация расслабила чиновников: можно о текущих проблемах забыть, новых грантов/кредитов попросить, а граждане опять показали, что сами справляются с трудностями.  

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Одна из серьезных проблем, которую «съела» пандемия, — отмена скандального Проекта детальной планировки (ПДП), угрожающего неприкосновенности частной собственности бишкекчан.

Напомним, что инициативная группа горожан, юристы и правозащитники год бьют тревогу. По их мнению, власть готовит законные механизмы для изъятия частной собственности. Основанием для этого может послужить ПДП. Есть и второй документ — Правила застройки и землепользования, его пока не приняли. Чиновники в один голос утверждали, что ПДП не несет опасности, а нужен для наведения порядка в строительной сфере.

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В итоге оказалось, что дома в столице все же под угрозой изъятия и сноса. В Градостроительном проектном институте (ГПИ) и вовсе заявили, что ПДП разрабатывали в соответствии с запросами застройщиков, но реновацию в Москве он не повторит.

Мэр Бишкека тоже решил внести ясность, прислав письменные ответы с общими формулировками.

После того как тему начали обсуждать в СМИ, отреагировала прокуратура: в Проекте детальной планировки нашли ряд несоответствий. Представление об устранении нарушений надзорный орган внес в мэрию еще 21 февраля, но с тех пор столичные власти так и не нашли времени для одного из важнейших документов в градостроительстве.

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Горожане решили действовать сами. Первый иск в суд подали еще до карантина. Но по понятным причинам он застопорился. Казалось бы, когда жизнь в столице вернулась в обычное русло, у жителей должна появиться надежда. Не тут-то было. Разработчик ПДП — Градостроительный проектный институт — умудряется волокитить процесс. 10 сентября горожане в третий раз не смогли получить разработанный и принятый Бишкекским городским кенешем Проект детальной планировки. Дескать, его не успели подготовить.

Ранее директор ГПИ Жыргалбек Асаналиев заверял 24.kg, что институт только разработал ПДП, а его «владельцем» является муниципалитет, и все вопросы должны быть адресованы его структурам. К тому же на документе якобы стоит гриф ДСП и обнародовать его нельзя... То есть своими действиями в суде он косвенно подтверждает, что чиновники обманывают горожан.

Не меньше вопросов и к мэрии во главе с Азизом Суракматовым. Уже семь месяцев муниципалитет хранит молчание, не реагируя на предписание прокуратуры. У чиновников мэрии нашлось время на встречу блогера-путешественника Ильи Варламова, участие в велопробеге здоровья, предложение установить цены на платные спортивные услуги, объявление тендера на проектирование нового ипподрома «Ак-Кула», организацию рейдов по клубам и ресторанам, но только не на скандальный Проект детальной планировки.

Очередное заседание суда по отмене ПДП назначено на 24 сентября. Пока же он со всеми нарушениями продолжает действовать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165275/
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