Кыргызстан в 2025 году привлек рекордные $981,3 миллиона от доноров

В 2025 году Кыргызстан привлек рекордную сумму финансовой помощи — $981,3 миллиона. Эти деньги пошли на ремонт дорог, чистую воду, энергетику и поддержку экономики.

Согласно докладу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), прошлый год стал самым успешным за последние 12 лет по количеству привлеченных средств. Международные организации профинансировали в нашей стране сразу 55 различных проектов.

Деньги поступали в двух основных формах:

Льготные кредиты: $811,5 миллиона. На них пришлось 82,7 процента всех поступлений. Это долгосрочные займы с минимальной процентной ставкой.

Безвозмездные гранты: $169,8 миллиона. Доля прямой финансовой помощи, которую республике не нужно возвращать, составила 17,3 процента.

Главным помощником КР стал Всемирный банк, выделивший $385,4 миллиона. Также крупные суммы предоставили Азиатский банк развития ($255,6 миллиона) и Европейский банк реконструкции и развития ($112,7 миллиона).

На что именно тратят эти деньги: