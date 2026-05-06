Кыргызстан в 2025 году привлек рекордные $981,3 миллиона от доноров

В 2025 году Кыргызстан привлек рекордную сумму финансовой помощи — $981,3 миллиона. Эти деньги пошли на ремонт дорог, чистую воду, энергетику и поддержку экономики.
Согласно докладу Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), прошлый год стал самым успешным за последние 12 лет по количеству привлеченных средств. Международные организации профинансировали в нашей стране сразу 55 различных проектов.
Деньги поступали в двух основных формах:
- Льготные кредиты: $811,5 миллиона. На них пришлось 82,7 процента всех поступлений. Это долгосрочные займы с минимальной процентной ставкой.
- Безвозмездные гранты: $169,8 миллиона. Доля прямой финансовой помощи, которую республике не нужно возвращать, составила 17,3 процента.
Главным помощником КР стал Всемирный банк, выделивший $385,4 миллиона. Также крупные суммы предоставили Азиатский банк развития ($255,6 миллиона) и Европейский банк реконструкции и развития ($112,7 миллиона).
На что именно тратят эти деньги:
- Экономика ($273,2 миллиона): поддержка бюджета и государственные реформы.
- Чистая вода ($201,4 миллиона): средства пошли на то, чтобы провести водопровод и канализацию в села. Самый крупный проект года как раз связан с доступом к воде (на него выделили $112,5 миллиона).
- Энергетика ($92,4 миллиона): ремонт сетей и строительство новых мощностей.
- Сельское хозяйство ($77 миллионов): помощь фермерам и развитие аграрного сектора.