У жительницы Баткенского района отобрали землю, не выплатив компенсацию

Государство отобрало землю у жительницы Баткенского района, не выплатив компенсацию и не выделив другой участок. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчи провела личный прием граждан в районных и сельских управах Баткенской области.

К Атыр Абдрахматовой обратилась 80-летняя местная жительница. Она пожаловалась, что государство забрало ее земельный участок, на котором установили укрепительные сооружения для защиты от селевых потоков.

«При этом ей не выделили другой участок и не выплатили компенсацию. Пожилая женщина обивает пороги всех государственных органов, но не может добиться справедливости. Вместо понимания со стороны чиновников на нее оказывается давление, чтобы она отказалась от права собственности на отобранную землю. Женщина просит донести ее чаяния до Генеральной прокуратуры, так как опасается, что представители местного надзорного органа могут ограничиться формальными отписками», — говорится в сообщении.

Акыйкатчи требует от Генпрокуратуры принять меры в отношении должностных лиц местных органов власти, которые в нарушение законов ущемляют права женщины на частную собственность.