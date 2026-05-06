CASA-1000. Кыргызстан завершил свою часть работ и ждет готовности Афганистана

Кыргызстан завершил основные строительные работы на своей территории в рамках международного энергетического проекта CASA-1000. Об этом сообщается в новом докладе Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

На данный момент запуск линии электропередачи зависит от окончания работ на афганском участке, который планируется достроить к концу 2027 года.

Согласно данным аналитиков, на текущий момент Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан практически полностью подготовили инфраструктуру на своих территориях и ожидают финализации проекта со стороны Кабула.

Проект CASA-1000 стоимостью $1,2 миллиарда нацелен на создание единой высоковольтной ЛЭП, которая свяжет Центральную и Южную Азию. Инициатива позволит Кыргызстану и Таджикистану экспортировать излишки электроэнергии в летний период, когда Пакистан и Афганистан испытывают острый дефицит мощностей из-за массового использования систем кондиционирования.

Реализация проекта на территории Афганистана заморожена в августе 2021 года. К тому моменту строители успели установить лишь 18 процентов опор, хотя в страну доставлено более 90 процентов всего необходимого оборудования. После длительных переговоров и получения гарантий безопасности работы на афганском участке возобновились в декабре 2024-го.

По прогнозам экспертов ЕФСР, после того как афганская сторона завершит строительство своего отрезка ЛЭП, участники приступят к техническим испытаниям системы постоянного тока высокого напряжения. Ожидается, что полноценный запуск межгосударственного энергомоста состоится до конца 2027 года.