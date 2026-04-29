В Бишкеке владельцев сельхозучастков пугают изъятием и вынуждают продавать

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров заявил о сомнительных схемах на новых территориях Бишкека и призвал власти разъяснить ситуацию с землями.

По его словам, в населенных пунктах Сарбан, Кашка-Баш, Жал и Орок Ленинского района столицы усилилось давление на владельцев земельных долей.

Депутат сообщил, группы людей вводят местных жителей в заблуждение, утверждая, что государство якобы планирует принудительно изъять земли сельхозназначения под нужды города. Пользуясь паникой, дельцы предлагают людям продать свои участки по цене — от $3 тысяч до $5 тысяч за сотку.

«Около двух тысяч владельцев долевых земель в этих селах находятся в неведении. Им говорят: «Государство все равно заберет эту землю, продавайте сейчас». Кабинету министров необходимо в срочном порядке донести до населения полную и достоверную информацию о судьбе этих земель», — подчеркнул Жаныбек Абиров.