14:53
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

В Кыргызстане за уменьшение пробега автомобилей предлагают наказывать

Депутат Дастан Бекешев предлагает ввести ответственность за скручивание автопробега. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях он разработал по просьбе автовладельцев и намерен в ближайшее время вынести на общественное обсуждение.

По словам нардепа, на рынке подержанных автомобилей широко распространена практика искусственного уменьшения пробега для повышения стоимости машины при продаже.

При этом подобные услуги, как отметил он, доступны открыто и даже рекламируются, а их стоимость составляет около 2 тысяч сомов. 

Несмотря на то что такие действия фактически вводят покупателя в заблуждение, в Кыргызстане за это пока не предусмотрено никакой ответственности, тогда как в ряде других стран подобные нарушения наказываются.

«Чтобы машину продать по выгодной цене, обращаются к тем, кто может скрутить автопробег. У тебя большой пробег, его снижают и продают — это, по сути, обман потребителя. Но за это у нас не наказывают», — говорит Дастан Бекешев.

Он рассчитывает, что его инициатива будет поддержана коллегами и позволит устранить существующий пробел в законодательстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372987/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Ралли автомобилей в стиле «Безумного Макса» прошло в Кыргызстане
Управляй своим будущим. Jetour презентовал автомобили на Иссык-Куле
В Бишкеке состоялся пробег «Победа 2021»
Как россияне кыргызстанский туризм продвигали
Автопробег, приуроченный к 9 Мая, стартовал в Бишкеке
Стартовал автопробег «Омур кочу-100» памяти трагических событий 1916 года
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 1&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 апреля — 1 мая
Селевой удар по&nbsp;югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от&nbsp;силовиков Селевой удар по югу. Адылбек Касымалиев требует срочных действий от силовиков
Глава кабмина требует изменений: в&nbsp;Минздраве обсудили качество лечения Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Кыргызстан и&nbsp;Сейшельские Острова вводят краткосрочный безвизовый режим Кыргызстан и Сейшельские Острова вводят краткосрочный безвизовый режим
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
14:45
CASA-1000. Кыргызстан завершил свою часть работ и ждет готовности Афганистана CASA-1000. Кыргызстан завершил свою часть работ и ждет...
14:37
Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
14:28
Догдуркуль Кендирбаевой передали сертификат на новые учебники русского языка
14:20
Пропуск за «отметку». Пресечена коррупция на весогабаритном посту в Иссык-Ате
14:07
Артисты из Кыргызстана приняли участие в Днях оперы ТЮРКСОЙ