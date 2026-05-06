В Кыргызстане за уменьшение пробега автомобилей предлагают наказывать

Депутат Дастан Бекешев предлагает ввести ответственность за скручивание автопробега. Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях он разработал по просьбе автовладельцев и намерен в ближайшее время вынести на общественное обсуждение.

По словам нардепа, на рынке подержанных автомобилей широко распространена практика искусственного уменьшения пробега для повышения стоимости машины при продаже.

При этом подобные услуги, как отметил он, доступны открыто и даже рекламируются, а их стоимость составляет около 2 тысяч сомов.

Несмотря на то что такие действия фактически вводят покупателя в заблуждение, в Кыргызстане за это пока не предусмотрено никакой ответственности, тогда как в ряде других стран подобные нарушения наказываются.

«Чтобы машину продать по выгодной цене, обращаются к тем, кто может скрутить автопробег. У тебя большой пробег, его снижают и продают — это, по сути, обман потребителя. Но за это у нас не наказывают», — говорит Дастан Бекешев.

Он рассчитывает, что его инициатива будет поддержана коллегами и позволит устранить существующий пробел в законодательстве.