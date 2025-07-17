Жители многоэтажки в Бишкеке возмущены: неизвестный с дрона снимал окна квартир

В центре города Бишкека на улице Суюмбаева, 142, зафиксирован очередной инцидент с беспилотником.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина управлял дроном, подлетавшим вплотную к окнам квартир многоэтажного дома. Это вызвало негодование у жильцов — они попытались задержать оператора, однако тот повел себя неадекватно, проявил агрессию и скрылся с места происшествия.

По словам жильцов, беспилотник кружил у фасада дома не менее 15 минут, заходя на низкие высоты и явно фиксируя происходящее в окнах.

— Это реальное вторжение в личную жизнь. Мы боимся, что эти кадры могут оказаться в интернете, — заявила одна из жительниц дома.

Отметим, что это далеко не первый случай в столице. Ранее горожане сообщали о том, что их жилье снимают с воздуха, якобы с целью поиска «пикантных» кадров и компрометирующего видео. Подобные действия грубо нарушают право на частную жизнь и вызывают справедливое беспокойство.

Жители требуют от МВД Кыргызстана обратить внимание на участившиеся случаи несанкционированной съемки с дронов, особенно в жилых зонах.

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