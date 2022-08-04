БГК должен отменить постановление о правилах землепользования и застройки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, прокуратура Бишкека по заявлению фонда провела проверку законности принятия правил землепользования и застройки депутатами городского кенеша.

«Прокуратурой установлены нарушения, в связи с чем в БГК внесено представление об их устранении путем отмены постановления», — сказала Светлана Антропова.

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Напомним, на последней сессии депутаты БГК приняли без обсуждения правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Ранее горкенешу пришлось снять с повестки дня сессии четыре вопроса из-за поступившего протеста надзорного органа. В документах хотели убрать из оснований для предоставления земельных участков слова «Правила застройки и землепользования». Председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности Асылбек Акылбеков сообщил, что депутаты посчитали это целесообразным, поскольку получили информацию, что до 2025 года не представляется возможной разработка ПЗЗ.

Активисты попросили прокуратуру столицы отреагировать на действия депутатов.

В ноябре 2019-го столичный муниципалитет подготовил пакет документов для системной земельной реформы, выработано семь новых положений, которые регламентируют права и обязанности арендаторов и мэрии, другие моменты. При их утверждении внесли пункт, что они вступят в силу после утверждения ПЗЗ.

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Правила землепользования и застройки устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.

Бишкекглавархитектура разработала документ в 2019 году, после чего муниципалитет внес его на утверждение депутатов городского кенеша. Но впоследствии отозвал проект.

Инициативная группа горожан тогда предположила, что документ — очередная попытка изъять частную собственность. Юристы правовой клиники «Адилет», в частности, обнаружили в ПЗЗ противоречия нормам Земельного кодекса и Конституции. Опасения вызывает пункт, в котором говорится, что мэрия принимает решение об изъятии (выкупе) земельных участков для государственных и общественных нужд.