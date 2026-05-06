Общество

В Бишкеке откроется персональная выставка художницы Айи Ибраимовой

12 мая в Музее имени Николая Рериха в Бишкеке открывается первая персональная выставка художницы Айи Ибраимовой под названием «Память земли. Кыргызские истории». Экспозиция представляет собой итог творческого пути автора и будет доступна для посещения до 23 мая, сообщают в музее.

В состав выставки вошли пять серий живописных и графических работ, которые объединены темой осмысления культурного ландшафта КР. Автор рассматривает страну как пространство пересечения памяти, времени и человеческих судеб. В своих полотнах она обращается к разным граням национальной идентичности: от интерпретации эпоса «Манас» и осмысления связи поколений в цикле «Ата-бабалар» до отражения живого ритма современности в серии «Рынки Кыргызстана».

Фото из личного архива.

Значительная часть экспозиции посвящена литературным и гуманистическим образам. Так, серия «Ранние журавли», вдохновленная творчеством Чингиза Айтматова, исследует внутреннюю силу человека, а цикл «Дети Кыргызстана» фокусируется на чистоте восприятия мира в период формирования личности. Работы выстроены в единое повествование о том, как историческое прошлое и духовный код нации продолжают жить в настоящем.

По словам организаторов, выставка «Память земли. Кыргызские истории» — это художественное размышление об ответственности человека за будущее своего народа и родной земли. Лейтмотивом проекта стала фраза «Эл үчүн, жер үчүн», выражающая внутренний код, через призму которого Айя Ибраимова предлагает зрителям взглянуть на современную историю КР.

Айя Ибраимова является выпускницей Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова и Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова. С 2019 года она активно работает в сфере визуального искусства, включая кино, рекламу и книжную иллюстрацию, постепенно формируя собственный узнаваемый стиль в живописи.
