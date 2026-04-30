Чужие во дворе: как наказать за вторжение в частную собственность

Незаконные проникновения во дворы и дома в Кыргызстане все чаще становятся поводом для общественного резонанса. От «ошибочных» визитов охранников до самовольных действий строителей и громких инцидентов с гибелью животных.

Так где же проходит граница между случайностью и нарушением закона? Насколько реально сегодня в Кыргызстане защитить свою частную собственность?

Самовольное проникновение строителей

Фото читателей.

Жильцы пытались выгнать рабочих, но те проигнорировали требования.

Осенью 2025 года в Бишкеке разгорелся скандал вокруг компании ОсОО «Курулуш». По словам жильцов с улицы Элебаева, рабочие самовольно проникли на их частный участок: открыли ворота, завезли строительную технику и начали работу без разрешения.Когда хозяева вернулись домой, во дворе стояла техника, которая повредила брусчатку и часть стены дома.

На записи с камер видно, как один из сотрудников компании пролезает во двор и открывает ворота остальным. Жители обратились в Министерство строительства и Департамент государственного архитектурно-строительного контроля, но безрезультатно.

Перепутали дом и перепугали женщин

Ирина с дочерью проснулись от мерцания фонаря, свет которого бил прямо в окно. Кто-то около пяти утра ходил по их палисаднику и светил в окна. Женщины испугались и стали спешно одеваться.

Они увидели двух мужчин в кепках. Один из мужчин легко перемахнул через забор, подошел к калитке и открыл ее второму. После оба направились к двери дома. Один из них с автоматом.

Женщины поняли, что просто сидеть нельзя, и вышли к мужчинам с вопросом: «Кто такие и что тут делаете?»

Мужчины, увидев двух женщин в халатах, явно растерялись: «А вы что, дома?»

Женщины успели вызвать милицию. Когда сотрудники приехали, начались разбирательства.

Забравшиеся в чужой двор представились сотрудниками частного охранного агентства. Позже выяснилось: сосед с семьей уехал в Египет, дом поставил на сигнализацию, она сработала, и охрана выехала на вызов. Они перепутали дом, оказались у других людей и до смерти напугали спящих женщин.

Фото из интернета.

После инцидента одна из женщин долго страдала от бессонницы и стресса.

Случай в Маевке: залезли и расстреляли

Читайте по теме Проникновение и уничтожение имущества. Юрист о расстреле собак в Маевке

История Татьяны Кудлай из жилмассива «Маевка» вызвала самый мощный общественный резонанс. Женщина содержала около 30 собак, на что регулярно жаловались соседи. Трагедия произошла, когда хозяйку вызвали в местную администрацию.

По словам Татьяны, в ее отсутствие вооруженные люди в камуфляже проникли на территорию частного дома и открыли огонь по животным.

Неизвестные расстреливали собак как во дворе, так и в доме.

Вернувшись, владелица обнаружила лишь следы крови — в живых остались только 2 собаки. Тела убитых животных нападавшие забрали с собой.

Несмотря на претензии соседей к количеству собак, на первый план вышел факт нарушения закона. Главные вопросы вызывают именно незаконное вторжение на частную территорию и уничтожение имущества в отсутствие владельца. Пока официальные органы не предоставили разъяснений о причастности коммунальных служб к рейду, что усиливает сомнения в соблюдении права на неприкосновенность собственности.

Как дать делу ход: советы юриста

По словам юриста Жылдыз Сакиевой, в этих случаях затрагивается вопрос проникновения на частную территорию.

Она подчеркивает: любой вход на участок без согласия владельца прямо нарушает Конституцию.

«Право на неприкосновенность собственности защищают 15 и 30 статьи Конституции. Если посторонние проникли в дом или на частную территорию, их действия подпадают под статью 194 УК КР», — поясняет Жылдыз Сакиева.

По словам юриста, ответственность серьезно возрастает, если визитеры повредили имущество.

В таких случаях нарушителям грозит не только штраф, но и лишение свободы. При этом ссылки на «ошибку» или «случайность» не освобождают от ответственности — эти версии должно проверять следствие.

Особое внимание Жылдыз Сакиева уделяет здоровью пострадавших. Если человек (особенно из числа пожилых) испытал сильный стресс, последствия необходимо фиксировать немедленно:

вызвать милицию по номеру 102;

вызвать скорую помощь, чтобы врачи отразили в документах скачок давления, тахикардию или другие симптомы.

Медицинские справки подтвердят связь между стрессом от вторжения и ухудшением самочувствия. Эти данные станут основой для гражданского иска о возмещении морального и материального ущерба в рамках уголовного производства. Юрист резюмирует: закон в Кыргызстане работает, если владелец не игнорирует ситуацию и официально фиксирует каждый факт нарушения.

«Закон работает. Важно не игнорировать такие ситуации и добиваться расследования», — резюмировала она.