10:21
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Общество

Чужие во дворе: как наказать за вторжение в частную собственность

Незаконные проникновения во дворы и дома в Кыргызстане все чаще становятся поводом для общественного резонанса. От «ошибочных» визитов охранников до самовольных действий строителей и громких инцидентов с гибелью животных.

Так где же проходит граница между случайностью и нарушением закона? Насколько реально сегодня в Кыргызстане защитить свою частную собственность?

Самовольное проникновение строителей

Осенью 2025 года в Бишкеке разгорелся скандал вокруг компании ОсОО «Курулуш». По словам жильцов с улицы Элебаева, рабочие самовольно проникли на их частный участок: открыли ворота, завезли строительную технику и начали работу без разрешения.
читателей
Фото читателей. Внезапно строительное оборудование оказалось на чужом участке
Когда хозяева вернулись домой, во дворе стояла техника, которая повредила брусчатку и часть стены дома.

Жильцы пытались выгнать рабочих, но те проигнорировали требования.

На записи с камер видно, как один из сотрудников компании пролезает во двор и открывает ворота остальным. Жители обратились в Министерство строительства и Департамент государственного архитектурно-строительного контроля, но безрезультатно.

Перепутали дом и перепугали женщин

Ирина с дочерью проснулись от мерцания фонаря, свет которого бил прямо в окно. Кто-то около пяти утра ходил по их палисаднику и светил в окна. Женщины испугались и стали спешно одеваться.

Они увидели двух мужчин в кепках. Один из мужчин легко перемахнул через забор, подошел к калитке и открыл ее второму. После оба направились к двери дома. Один из них с автоматом.

Женщины поняли, что просто сидеть нельзя, и вышли к мужчинам с вопросом: «Кто такие и что тут делаете?»

Мужчины, увидев двух женщин в халатах, явно растерялись: «А вы что, дома?»

Женщины успели вызвать милицию. Когда сотрудники приехали, начались разбирательства.

Забравшиеся в чужой двор представились сотрудниками частного охранного агентства. Позже выяснилось: сосед с семьей уехал в Египет, дом поставил на сигнализацию, она сработала, и охрана выехала на вызов. Они перепутали дом, оказались у других людей и до смерти напугали спящих женщин.

из интернета
Фото из интернета. Проникновение на частную собственность - это незаконные действия
После инцидента одна из женщин долго страдала от бессонницы и стресса.

Случай в Маевке: залезли и расстреляли

История Татьяны Кудлай из жилмассива «Маевка» вызвала самый мощный общественный резонанс. Женщина содержала около 30 собак, на что регулярно жаловались соседи. Трагедия произошла, когда хозяйку вызвали в местную администрацию.

По словам Татьяны, в ее отсутствие вооруженные люди в камуфляже проникли на территорию частного дома и открыли огонь по животным.

Неизвестные расстреливали собак как во дворе, так и в доме.

Вернувшись, владелица обнаружила лишь следы крови — в живых остались только 2 собаки. Тела убитых животных нападавшие забрали с собой.

Несмотря на претензии соседей к количеству собак, на первый план вышел факт нарушения закона. Главные вопросы вызывают именно незаконное вторжение на частную территорию и уничтожение имущества в отсутствие владельца. Пока официальные органы не предоставили разъяснений о причастности коммунальных служб к рейду, что усиливает сомнения в соблюдении права на неприкосновенность собственности.

Как дать делу ход: советы юриста

По словам юриста Жылдыз Сакиевой, в этих случаях затрагивается вопрос проникновения на частную территорию.

Она подчеркивает: любой вход на участок без согласия владельца прямо нарушает Конституцию.

«Право на неприкосновенность собственности защищают 15 и 30 статьи Конституции. Если посторонние проникли в дом или на частную территорию, их действия подпадают под статью 194 УК КР», — поясняет Жылдыз Сакиева.

По словам юриста, ответственность серьезно возрастает, если визитеры повредили имущество.

В таких случаях нарушителям грозит не только штраф, но и лишение свободы. При этом ссылки на «ошибку» или «случайность» не освобождают от ответственности — эти версии должно проверять следствие.

Особое внимание Жылдыз Сакиева уделяет здоровью пострадавших. Если человек (особенно из числа пожилых) испытал сильный стресс, последствия необходимо фиксировать немедленно:

  • вызвать милицию по номеру 102;
  • вызвать скорую помощь, чтобы врачи отразили в документах скачок давления, тахикардию или другие симптомы.

Медицинские справки подтвердят связь между стрессом от вторжения и ухудшением самочувствия. Эти данные станут основой для гражданского иска о возмещении морального и материального ущерба в рамках уголовного производства. Юрист резюмирует: закон в Кыргызстане работает, если владелец не игнорирует ситуацию и официально фиксирует каждый факт нарушения.

«Закон работает. Важно не игнорировать такие ситуации и добиваться расследования», — резюмировала она.

Инструкция: что делать, если к вам вломились

  1. Вызвать милицию по номеру 102.
  2. Зафиксировать следы (фото, видео, записи с камер).
  3. Если стало плохо — вызвать скорую для фиксации своего состояния.
  4. Написать заявление в милицию, указав статью 194 УК КР.
  5. Подать иск о возмещении морального ущерба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372396/
просмотров: 400
Версия для печати
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Хотели как лучше, не&nbsp;вышло. Парковка мэрии на&nbsp;Орто-Сайском рынке стала квестом Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Бизнес
KICB открыл счета в&nbsp;евро и&nbsp;британских фунтах стерлингов в&nbsp;Citibank N.A. KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.
В&nbsp;Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с&nbsp;участием 190 стран В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи с участием 190 стран
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
30 апреля, четверг
10:15
Генплан водоснабжения сел Джалал-Абадской области поможет составить Южная Корея Генплан водоснабжения сел Джалал-Абадской области помож...
10:15
С 1 мая в Кыргызстане подорожает электроэнергия
10:00
Чужие во дворе: как наказать за вторжение в частную собственность
09:51
Алое безумие в Кыргызстане: фото и видео маковых полей взорвали соцсети
09:46
Атака на Иран. Трамп на брифинге опять перепутал страны, теперь Украину и ИРИ