Догдуркуль Кендирбаевой передали сертификат на новые учебники русского языка

Фонд «Моя история» передал Кыргызстану сертификат на новые учебники русского языка для школ республики. Вручение состоялось в ходе встречи в Уфе министра просвещения России Сергея Кравцова и главы Минпросвещения КР Догдуркуль Кендирбаевой.

Встреча прошла на площадке Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.

В 2025 голу в Кыргызстане получили 651 тысячу учебников русского языка и пособий к ним, созданных российскими специалистами совместно с коллегами из Кыргызской академии образования.