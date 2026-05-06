Общество

Догдуркуль Кендирбаевой передали сертификат на новые учебники русского языка

Фонд «Моя история» передал Кыргызстану сертификат на новые учебники русского языка для школ республики. Вручение состоялось в ходе встречи в Уфе министра просвещения России Сергея Кравцова и главы Минпросвещения КР Догдуркуль Кендирбаевой.

Фото СМИ. Кыргызстану передали сертификат на новые учебники русского языка для школ республики

Встреча прошла на площадке Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы.

В 2025 голу в Кыргызстане получили 651 тысячу учебников русского языка и пособий к ним, созданных российскими специалистами совместно с коллегами из Кыргызской академии образования. 
