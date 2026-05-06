Артисты из Кыргызстана приняли участие в Днях оперы ТЮРКСОЙ

Солисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — заслуженная артистка КР Заира Раимбекова и лауреат международных конкурсов Рыскелди Анаркул уулу — успешно выступили в рамках Дней оперы ТЮРКСОЙ в Туркменистане. Об этом сообщили в театре.

Международные дни оперы ТЮРКСОЙ — ежегодный культурный фестиваль, объединяющий оперных исполнителей из тюркских стран для популяризации общего музыкального наследия. В этом году XXVII мероприятия прошли в Ашхабаде и были приурочены к 110-летию выдающегося туркменского композитора Вели Мухадова.

Площадкой фестиваля стал Дворец Мукамов, где выступили ведущие вокалисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции вместе с туркменскими артистами.

Кыргызские исполнители представили программу, включающую произведения Вели Мухадова, а также шедевры мировой оперной классики — арию Леоноры из оперы «Сила судьбы» Джузеппе Верди и арию Жерара из оперы «Андре Шенье» Умберто Джордано.

«Выступления кыргызских солистов сопровождались бурными аплодисментами зрителей и получили высокие оценки как со стороны публики, так и профессионального сообщества», — ометили в Театре оперы и балета.