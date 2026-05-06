Пропуск за «отметку». Пресечена коррупция на весогабаритном посту в Иссык-Ате

В Чуйской области пресекли деятельность должностных лиц, организовавших устойчивую коррупционную схему на пункте весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Оперативники получили информацию о том, что на посту в Иссык-Атинском районе инспекторы за вознаграждение обеспечивали беспрепятственный проезд большегрузов с превышением допустимого веса.

Следствие установило, что частные перевозчики, обслуживающие крупную производственную компанию, регулярно проезжали пункт без обязательного взвешивания. За «лояльность» водители дважды в месяц собирали и передавали инспекторам фиксированную сумму — 70 тысяч сомов.

Ежедневно через данный пункт проходило около 60 грузовиков указанной фирмы, что в месяц составляет порядка 1,2 тысячи рейсов.

Согласно закону, за превышение допустимых норм веса предусмотрен штраф в размере 17 тысяч 500 сомов. По предварительным расчетам, если перегруз фиксировался хотя бы у половины транспорта, бюджет ежемесячно получал бы около 10,5 миллиона сомов. Эти средства оседали в карманах должностных лиц.

Деньги передавались как наличными, так и банковскими переводами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны К.Ч., 1988 года рождения, действующий старший инспектор весогабаритного контроля и Д.А., 1982 года рождения, бывший инспектор весогабаритного контроля.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». Оба подозреваемых водворены в ИВС.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные участники преступной цепи.