Выборы-2020. Топ-5 скандалов на старте избирательной кампании

Не успела стартовать предвыборная кампания, как начались скандалы. Списочные войны, сомнительные кандидаты и помощницы лидеров партий, опоздавшие... 24.kg решило напомнить топ-5 предвыборных скандалов, которые произошли еще до начала агитации.

Царь не настоящий!

В начале июля разгорелся первый предвыборный скандал. Две СДПК — альтернативная, возглавляемая экс-полдпредом правительства Чуйской области Сагынбеком Абдрахмановым, и партия под руководством нардепа Анвара Артыкова — принялись выяснять отношения на предмет, какая из них настоящая.

Анвар Артыков обратился в Центризбирком с заявлением о том, что Сагынбек Абдрахманов использовал поддельные документы для регистрации на выборы-2020.

Он обвинил Абдрахманова в том, что тот использовал поддельные печать, подпись, свидетельство о регистрации и устав политорганизации при подаче уведомления в ЦИК для участия в парламентских выборах 4 октября.

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«Социал-демократическая партия Кыргызстана официально заявляет, что не подавала никаких уведомлений в избирательную комиссию и не намеревалась участвовать в выборах», — сказал Анвар Артыков и подчеркнул, что на основании выявленных фактов подделки документов партия обратилась в Центризбирком с требованием отказать в регистрации «лжепартии СДПК и ее лжепредседателю Сагынбеку Абдрахманову».

ЦИК последовал совету. Сагынбек Абдрахманов обратился в суд. Он выиграл две инстанции, и уполномоченных СДПК Центризбирком восстановил.

Но спустя месяц Абдрахманов объявил, что политобъединение бороться за мандаты не будет. Впервые за 13 лет одна из старейших партий отказалась от участия в гонке.

Брат за брата

В начале августа скандал разгорелся вокруг партии «Бир Бол», в рядах которой оказалась племянница беглого президента КР Курманбека Бакиева.

«Сымбат Маратбек — незаменимая помощница и идеолог Алтынбека Сулайманова, дочь Марата Бакиева», — сообщили пользователи соцсетей.

В штабе политорганизации подтвердили, что Сымбат — дочь младшего брата беглого главы государства Марата Бакиева. В партии поспешили заверить, что Сымбат Маратбек не является кандидатом в депутаты. К тому же она «окончила Лейпцигский университет Германии, защитила магистерскую диссертацию по международной экономике, управлению бизнесом и энергетике, а в Москве получила степень бакалавра по международным отношениям в МГИМО». Бирболовцы продолжили перечислять достоинства: Сымбат работала в различных международных проектах, стипендиат многих международных премий и свободно владеет пятью языками.

«Она отличный аналитик, разбирается в коммуникациях, обучалась в зарубежных вузах и никогда не была вовлечена в политику», — отзываются о ней сопартийцы.

Фото из интернета. Сымбат Марат

Во время этого скандала всплыли родственные связи с Бакиевыми и других новоявленных членов «Бир Бола». В частности, вспомнили, что Айжан Чыныбаева, она в списке на 4-м месте, состоит в родстве с семьей свергнутого президента. Ее супруг Аслан Кененбаев приходится родным братом супруге Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. А сама Чыныбаева — племянница Розы Отунбаевой.

Сама кандидатка назвала эти заявления «политической войной компроматов». Она посетовала, что о ее предполагаемых родственных связях с Отунбаевой и Бакиевыми пишут больше 10 лет. «Это уже старая избитая история», — отметила Айжан Чыныбаева. Но факт остается фактом.

Кто ты, Ким Сен?

Экс-таможенник обнаружился в рядах «Ата Мекена» и наделал много шума. Ким Ин Сен в списке кандидатов от политорганизации на 14-м месте. Известный фактчекер Болот Темиров провел свое расследование и выяснил, что этот кандидат много лет проработал на таможне и часто бывает на семейных и дружеских посиделках с младшим братом экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова Исламбеком.

Фото из интернета. Ким Ин Сен

В партии все доводы Темирова назвали необоснованными, мол, нельзя строить догадки, основываясь лишь на фотографиях. По данным штаба, Ким Ин Сен, действительно, работал на таможне, но при Кубанычбеке Кулматове. «Еще в 2018 году при смене руководства Таможенной службы Ким Ин Сен был понижен в должности, а вскоре вынужденно уволился из ГТС», — заметили в штабе политобъединения.

Кандидатура Кима Ин Сена предложена ветераном партии «Ата Мекен» Асылбеком Тагаевым.

Особо эмоционально на расследование отреагировал молодой член текебаевской партии Тилек Токтогазиев. Он записал видеообращение и пригрозил Болоту Темирову и тем, кто за ним стоит, что «расправится с ними за пять минут».

Многострадальный «Бутун Кыргызстан»

Списочные войны разразились в политорганизации Адахана Мадумарова «Бутун Кыргызстан».

Бывший депутат и экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу пригрозил лидеру политобъединения судом за махинации с партийным списком. Он также написал жалобу в ЦИК, требуя не регистрировать сфальсифицированный предвыборный список.

Турсунбай Бакир уулу утверждает, что на съезде был принят список кандидатов, где он занимал 18-е место, однако спустя несколько дней он был изменен. По данным бывшего акыйкатчи, Мадумаров и его приближенные скорректировали перечень.

Турсунбай Бакир уулу настаивает на том, что сначала его передвинули на 22-ю позицию, а затем и вовсе исключили из списка.

Центризбирком сначала не удовлетворил жалобу экс-депутата, посчитав конфликт внутрипартийным спором, и отправил его в суд. Однако накануне «Бутун Кыргызстан» все же сняли с гонки. Буквально за час члены ЦИК поменяли решение и не зарегистрировали партию на выборах.

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Ранее «Бутун Кыргызстан» покинул бывший премьер-министр Темир Сариев. В списке он был на второй позиции.

По информации 24.kg, настоял на решении расстаться с Сариевым экс-замглавы МВД, фигурант громкого уголовного дела Курсан Асанов. Сам он в списке партии под № 7. А место бывшего главы кабмина досталось Омурбеку Суваналиеву.

Темир Сариев, в отличие от экс-омбудсмена, шум поднимать не стал, не стал и скандалить. Ушел с достоинством, признав свою личную ошибку. Учитесь, политики!

А маленькие часики смеются «тик-так»

Самый настоящий триллер развернулся вокруг партии алкогольного магната Шаршенбека Абдыкеримова. «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов на регистрацию в ЦИК. Материалы необходимо было привезти не позднее 18.00 24 августа.

Лидер политорганизации Канат Исаев утверждал, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки».

Но на фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале Центризбиркома исправлено время подачи документов «Кыргызстана». Кто-то весьма грубо исправил время на 17.59.

Разразился скандал, итогом которого стал возврат партии ее документов. Канат Исаев оспорил решение избирательной комиссии в административном суде Бишкека. Председательствующая судья Чолпон Досманбетова признала правоту истцов, а постановление ЦИК посчитала недействительным.

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Настала очередь Центризбиркома. Он направил в ответ кассационную жалобу в Верховный суд. Представители ЦИК отметили, что административный суд вынес необоснованное и необъективное решение в пользу политобъединения. Они уточнили, что изначально избирательная комиссия не принимала документы партии для регистрации, так как они были поданы посторонним лицом, а не официально уполномоченным представителем, как того требует избирательное законодательство, и с опозданием.

Юристы политорганизации парировали: в законе нет нормы, согласно которой именно уполномоченный должен принести документы, и у сотрудника секретариата, сдавшего бумаги в ЦИК вместо уполномоченной Эльвиры Абильдаевой, заболевшей в тот день, была соответствующая доверенность.

В итоге ВС КР оставил в силе решение административного суда.

В споры «Кыргызстана» и Центризбиркома втянулись еще пять партий — «Ата Мекен», «Бир Бол», «Реформа», «Чон казат» и «Мекенчил». Политобъединения встали на сторону ЦИК и потребовали, чтобы документы у «Кыргызстана» комиссия не принимала. Центризбирком на эту реляцию не отреагировал.

Представители партии сдали все положенные материалы 2 сентября в 17.20 вечера. Они поступили на рассмотрение рабочей группы.