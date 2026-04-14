Общество

Строить альтернативную дорогу к аэропорту «Манас» в Бишкеке будут в две смены

Мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал ход работ на ряде городских объектов.

По данным пресс-службы муниципалитета, он проверил темпы строительства альтернативной дороги в сторону аэропорта «Манас».

Протяженность участка составляет 1,5 километра, предусмотрено четырехполосное движение, тротуары, освещение, ирригационная система и парковочные зоны.

Глава города поручил подрядным организациям ускорить темпы работ, организовав двухсменный режим, а также обеспечить надлежащий уровень безопасности на строительной площадке.

Он также ознакомился с демонтажными работами на территории Дворца спорта имени Кожомкула, где планируется строительство нового бассейна. Также осмотрено здание Дворца спорта — по выявленным проблемным участкам даны соответствующие поручения.

Напомним, демонтаж ведется на участке, где будет построен новый бассейн. На объекте задействованы три экскаватора и 16 единиц специализированной техники. Работы осуществляются управлением капитального строительства мэрии города Бишкека.

Бассейн был введен в эксплуатацию в 1974 году, являлся единственным в стране объектом олимпийского стандарта и был закрыт в 2006 году.

Проект реконструкции направлен на модернизацию инфраструктуры и создание современных условий для развития спорта, включая водные виды. Строительство нового бассейна позволит расширить возможности для тренировок и повысить доступность спортивных объектов для жителей столицы.
