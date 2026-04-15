В Бишкеке 15 апреля возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +25 градусов.
Отключение света, воды и газа
- 9.00-17.00 — переулок Геологический, дом 3, отрезки улиц Космической, Репина, отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Айни, Табалдиева, микрорайон «Джал», отрезок улицы Циолковского, села Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз, Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Новостройка), Васильевка (улицы Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская), Лебединовка (улицы Калинина, Чкалова, Комсомольская, Северная, переулки Ленина, Мичурина, улицы Набережная, Чапаева, БЧК, проспект Победы, улицы Кирова, Луганская), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);
- 9.30-17.30 — 8-й микрорайон, дом № 1/2, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Аксы, Мин-Булак);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-6, 7-14, 15-20, 106-109, 112, 115, 116, водозабор, базовая станция, детский сад, ОсОО «Кристалл», улица Крымская, дом 72/2);
- 12.00-18.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-4, 5);
- 12.45-17.00 — улица Крымская, дом 72/1;
- 9.00-13.00 — село Ленинское (улица Восточная);
- 13.00-17.00 — село Ленинское (улицы Виноградная, Алма-Атинская, Восточная, Южная, переулок Виноградный).
У кого намечается той
Азамат Джапаров
Родился 15 апреля 1989 года. Директор ГУ «Кызмат».
Арсен Эралиев
Родился 15 апреля 1990 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпийских игр.
Акжол Махмудов
Памятные даты
15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.
Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.
Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.
Международный день культуры
Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.
Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Умер живописец Сабырбек Акылбеков
Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.
Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.
Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.
Умер 15 апреля 1968-го.
