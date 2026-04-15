Родился 15 апреля 1989 года. Директор ГУ «Кызмат».

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции

15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.

Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.

Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.

Международный день культуры

Фото 24.kg. Группа JDin Band на джаз-фестивале в Бишкеке

Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.

Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Умер живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.

