От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США

Айгерим Токтосунова родом из Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, но выросла в Нарыне, где окончила среднюю школу № 8. Позже училась на факультете филологии (английский язык со знанием немецкого) в Бишкекском государственном университете. После окончания вуза работала преподавателем в корейском колледже и на курсах.

Сейчас Айгерим живет в США и служит в Национальной гвардии. В интервью 24.kg она рассказала о требованиях и особенностях службы в армии.

— Со школьных лет у меня была мечта — поехать в США. Я постоянно подавалась на разные программы, искала возможности, не сдавалась. В 2023 году мечта исполнилась — выиграла в лотерею Green Card и переехала в Америку. Живу в штате Нью-Йорк, Бруклин.

— Почему решили связать жизнь с армией США? Как, вообще, узнали о возможности служить в Вооруженных силах?

— Приняла решение не из-за амбиций, а из-за любви. В тот период моя мама тяжело болела — последняя стадия рака, и я искала любой способ помочь ей. Армия стала самым быстрым шансом привезти ее в США на лечение.

К сожалению, во время моей базовой подготовки мама ушла из жизни. Несмотря на это, решила продолжить путь — в каком-то смысле ради нее и ради того, чтобы этот шаг имел смысл.

О возможности службы в армии США подсказала одна знакомая.

— В армию США могут попасть не только граждане, но и обладатели грин-карты. Требования включают знание английского языка — нужно пройти ASVAB (стандартизированный тест, разработанный Министерством обороны США, который определяет пригодность к военной службе и помогает подобрать военную специальность. — Прим. 24.kg), прохождение медицинской комиссии и соответствующую физическую подготовку.

— Где служите? Помните первый день в армии? Что оказалось самым сложным на начальном этапе, а что самым неожиданным?

— Служу в Национальной гвардии США. Первый день, конечно, запомнился — это было сочетание волнения, страха и понимания, что начинается совершенно новая глава в жизни.

Самым сложным на начальном этапе стала адаптация: физические нагрузки, строгая дисциплина и новый ритм жизни.

Самым неожиданным стало то, насколько быстро ты привыкаешь к этому. Через какое-то время начинаешь чувствовать себя частью системы и понимаешь, что способен на гораздо большее, чем думал.

— Физически и психологически это был непростой период, особенно вначале. Высокие нагрузки, строгая дисциплина и необходимость быстро адаптироваться давались нелегко. К тому же это совпало с очень тяжелым этапом в моей жизни, что усиливало внутреннее напряжение.

Иногда возникали мысли все оставить, но я всегда возвращалась к тому, ради чего начала этот путь. Это помогало собраться и продолжать двигаться. Со временем приходит адаптация и появляется внутренняя устойчивость.

— Как справлялись с языковым барьером?

— Он почти не ощущался, так как я хорошо владела английским. Единственное, иногда терялась из-за незнакомой военной терминологии и быстрого темпа общения сержантов, но в итоге адаптировалась.

— Иногда возникали небольшие недоразумения: меня часто принимают за филиппинку или мексиканку и обращаются на этих языках — по внешности не всегда очевидно, что я азиатка. Но такие ситуации быстро проясняются, и в целом я чаще ощущала уважение и интерес к своему опыту.

— Есть ли особенности службы для женщин? С какими трудностями сталкиваются девушки в армии чаще всего?

— Требования в армии одинаковые для всех, но для девушек есть свои особенности. Думаю, многие у нас вырастают с установкой, что мужчина сильнее, — я не исключение, поэтому вначале это ощущалось. На базовой подготовке большинство сержантов были мужчины, иногда чувствовалась недооценка физической выносливости девушек. Но со временем это меняется — через результаты и уверенность в себе.

— Служба дала не только внутреннюю устойчивость и уверенность, но и реальные возможности для развития. У меня есть возможность получить образование бесплатно, а при желании — перейти на постоянную службу и работать в системе на полной занятости. Даже в гражданской жизни Национальная гвардия продолжает поддерживать своих военнослужащих и помогает с трудоустройством, фактически сопровождая человека, пока он не найдет свой путь.

На данный момент моя жизнь напрямую связана с армией, так как я нахожусь на миссии и работаю вместе с офицерами в исправительных учреждениях.

Гражданство США я получила сразу после окончания базовой подготовки, и это стало важным этапом моего пути.

— Чего не хватает вдали от родины? Как часто приезжаете в Кыргызстан?

— Не хватает семьи, родных и той атмосферы, в которой ты вырос. Это чувство всегда остается. Особенно скучаю по нашей кухне — тем самым простым, родным вкусам, таким как курут, сузмо, шоро.

Дома последний раз была в прошлом году, хотелось бы почаще ездить, но пока не получается.

— Какие главные плюсы и минусы жизни в США?

— Главный плюс жизни в США — это возможности для роста, развития и построения карьеры, где многое зависит от тебя самого. Здесь ценится труд и есть шанс реализовать себя.

Минусы — высокий темп жизни, постоянная занятость и оторванность от семьи. Иногда из-за этого возникает чувство одиночества.

— В свободное время стараюсь восстанавливаться и отключаться от работы — провожу время с близкими и друзьями, занимаюсь собой и развиваю свои социальные сети. Люблю путешествовать: стараюсь выезжать в новые города и штаты. Недавно, например, побывала в Канаде.

— Какие планы на ближайшие пять лет?

— Планирую продолжать развиваться как профессионально, так и лично, укреплять свои позиции и строить стабильную карьеру. Также понимаю, что пришло время задуматься о личной жизни — создать семью и найти свое счастье, сохраняя баланс между работой и личными ценностями.