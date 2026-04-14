«Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент

ЗАО «МПЦ» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») объявило о запуске промокампании, приуроченной к майским праздникам. В рамках проекта разыгрывается двухдневный тур в Ташкент, реализуемый совместно с туристической компанией «Лови момент».

Формат поездки предполагает короткий маршрут с минимальными организационными затратами для участников. Речь идет о двухдневном автобусном туре с заранее сформированной программой.

Победители будут определены случайным образом среди участников конкурса. Всего разыгрываются четыре билета — по два для каждого из двух обладателей призов. Условия участия опубликованы на официальной странице Instagram «Элкарт». Период проведения конкурса — до 1 мая 2026 года.

Параллельно компания расширила предложение для держателей карт. Клиенты вне зависимости от банка-эмитента могут получить скидку 8 процентов на туристические пакеты по направлениям Узбекистана. Скидка предоставляется при предъявлении карты или оплате по QR-коду через «Элкарт». Предложение действует до конца 2026 года.

Кроме того, пользователи могут совершать операции на территории Узбекистана через приложение «Элкарт Мобайл», а также отправлять денежные средства напрямую без использования сторонних платформ.

Дополнительно в Ташкенте держатели карт «Элкарт» (MegaPay и «Айыл Банк») могут оплачивать покупки через POS-терминалы без комиссии. Это позволяет избежать дополнительных расходов, связанных с обменом валюты и транзакционными издержками.

