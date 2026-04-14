Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке

BAKAI продолжает развивать цифровую экосистему и делает бизнес-банкинг еще более доступным.
Теперь приложение BAKAI Business доступно на китайском языке, открывая новые возможности для предпринимателей, работающих с международными партнерами и внешними рынками.
Добавление китайского языка в интерфейс приложения — важный шаг в развитии международного сотрудничества. Это решение позволяет иностранным клиентам и компаниям удобно взаимодействовать с банком, управлять финансами и вести бизнес без языковых барьеров.
BAKAI Business — это не просто мобильное приложение, а цифровая платформа для управления бизнесом 24/7.
С его помощью предприниматели могут не только проводить операции, но и запускать бизнес без посещения офиса:
- открыть ИП онлайн;
- контролировать счета и операции в режиме реального времени;
- осуществлять переводы в национальной и иностранной валюте;
- оплачивать налоги и взаимодействовать с государственными органами;
- начислять заработную плату сотрудникам.
Все процессы доступны удаленно, что значительно экономит время и упрощает ведение бизнеса.
BAKAI последовательно внедряет решения, которые повышают эффективность бизнеса и делают финансовые сервисы максимально удобными.
Запуск китайского языка — еще один шаг к созданию экосистемы, в которой предприниматели могут работать быстро, просто и без ограничений.
