Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке

BAKAI продолжает развивать цифровую экосистему и делает бизнес-банкинг еще более доступным.

Теперь приложение BAKAI Business доступно на китайском языке, открывая новые возможности для предпринимателей, работающих с международными партнерами и внешними рынками.

Добавление китайского языка в интерфейс приложения — важный шаг в развитии международного сотрудничества. Это решение позволяет иностранным клиентам и компаниям удобно взаимодействовать с банком, управлять финансами и вести бизнес без языковых барьеров.

BAKAI Business — это не просто мобильное приложение, а цифровая платформа для управления бизнесом 24/7.

С его помощью предприниматели могут не только проводить операции, но и запускать бизнес без посещения офиса:

открыть ИП онлайн;

контролировать счета и операции в режиме реального времени;

осуществлять переводы в национальной и иностранной валюте;

оплачивать налоги и взаимодействовать с государственными органами;

начислять заработную плату сотрудникам.

Все процессы доступны удаленно, что значительно экономит время и упрощает ведение бизнеса.

BAKAI последовательно внедряет решения, которые повышают эффективность бизнеса и делают финансовые сервисы максимально удобными.

Запуск китайского языка — еще один шаг к созданию экосистемы, в которой предприниматели могут работать быстро, просто и без ограничений.

Лицензия НБ КР № 043.