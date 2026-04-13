Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова

В Кыргызстане, похоже, появился новый экономический феномен. Нет, речь не про рост ВВП и не про структурные изменения. Речь про куда более редкое явление — способность одного человека приписать себе результаты работы целого государства.

Экс-глава кабмина Акылбек Жапаров опубликовал свои размышления об экономике Кыргызстана как анонс своей новой книги. Но получился не столько анализ, сколько не слишком аккуратно замаскированный акт самопрославления. Причем написанный с такой уверенностью, что невольно начинаешь сомневаться: мы все еще живем в системе, где есть президент, кабинет министров и институты или уже перешли на модель «экономика = один человек»?

Начинается все с классического захода: «данные говорят за себя». Причем данные не простые, а целого АБР. И действительно — цифры есть. Рост есть. Динамика есть. Но вот вопрос: кто именно «говорит» через эти данные? Экономика страны или автор в лице Акылбека Жапарова, который явно претендует на роль ее главного интерпретатора?

Дальше происходит тонкая, но очень показательная подмена. Рост экономики подается не как результат государственной политики, выстроенной на уровне президента и реализованной через систему управления, а как следствие некой «логики», которую можно легко персонализировать.

И вот здесь начинается самое интересное.

Где в этой картине глава государства? Где политическая воля, без которой в принципе невозможны никакие системные изменения? Где решения, принимаемые на уровне президента, которые задают рамку для всей экономической политики?

Потому что, как бы ни хотелось кому-то переписать реальность, в странах с президентской системой, таких как Кыргызстан, именно глава государства является архитектором всех основных реформ. Именно он формирует повестку, задает приоритеты и принимает решения, которые определяют направление развития.

Кабмин — это инструмент реализации. Важный, профессиональный, но все же инструмент.

В «размышлениях» же Акылбека Жапарова этот уровень просто... исчез. Растворился. Остался где-то за кадром. В тени. А в центре всего автор с книгой «3+3 = 33» и почти мессианской интонацией, даже несмотря на подчеркнутое употребление местоимения «мы», а не «я». К слову, можно сколько угодно писать «мы», но если между строк читается «я», это всегда слышно громче.

Особенно хвастливо, тем более для профессионала, звучит тезис о том, что экономика Кыргызстана — это уже «образец быстрого структурного роста».

Да, экономика растет. Да, есть изменения. Но если немного снизить градус пафоса и включить холодную аналитику, картина становится куда более приземленной.

Во-первых, рост — это региональный тренд. Центральная Азия сегодня в целом демонстрирует ускорение. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан — у всех есть динамика, у всех идет расширение налоговой базы, рост внутреннего спроса, перестройка экономических моделей. Это не эксклюзивный кыргызский кейс и уж точно не персональный проект одного управленца, пусть даже и главы кабинета министров.

Во-вторых, сама структура экономики действительно меняется, и это, пожалуй, единственный содержательный момент в рассуждениях Акылбека Жапарова. Но такие изменения — это всегда результат политических решений на самом верхнем, президентском уровне, согласованной работы институтов и долгого накопительного эффекта. Это не история про «озарение» и не продукт одной управленческой биографии.

И здесь логично вернуться к главному вопросу: а кому на самом деле принадлежит политическое авторство этих изменений?

Но эту часть автор старательно обходит. Потому что, очевидно, хочет не петь в хоре, а солировать, быть не менеджером — исполнителем, а лидером-стратегом. А вот в этом месте возникает еще одно «но».

Акылбек Жапаров — человек системы с многолетним стажем. Он занимал важные должности при разных президентах. И если он действительно обладает тем самым «уникальным» экономическим мышлением, которое, судя по тексту, стало драйвером нынешнего роста, то где были эти результаты раньше? Почему «экономическое чудо» не случилось 5, 10 или 20 лет назад? Почему оно совпало именно с текущим политическим циклом и с конкретной конфигурацией власти?

Ответ лежит на поверхности. Но он не так заманчив для персонального нарратива и автобиографии, замаскированной под экономический анализ.