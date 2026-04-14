Чингиз Айдарбеков обвиняется в злоупотреблении должностным положением

Бывшему главе МИД КР Чингизу Айдарбекову предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении должностным положением, сообщает МВД.

По его данным, установлено, что он в период пребывания в должности министра иностранных дел, действуя в предварительном сговоре с отдельными должностными лицами ведомства, допустил ряд нарушений, связанных с использованием бюджетных средств.

В частности, имели место факты их незаконного расходования, завышения отдельных статей затрат, списания материальных ценностей и денежных средств без надлежащего оформления либо с использованием недостоверных документов, а также их присвоения, в том числе через аффилированные структуры.

Следственной службой МВД КР по факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Напомним, сегодня у Айдарбекова прошли обыски. На месте работали сотрудники МВД.

Чингиз Айдарбеков заявил о давлении и угрозах из-за мандата депутата

Отметим, мандат депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 21 в Бишкеке остается вакантным после того, как Куванычбек Конгантиев досрочно сложил полномочия. Ожидалось, что его место займет Чингиз Айдарбеков, однако процесс затянулся. 13 апреля он подал заявление в ЦИК о выдаче ему мандата.

Чингиз Айдарбеков ранее занимал пост министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он получил 6 тысяч 259 голосов.

Позднее в интернете появились видеоматериалы, очерняющие деятельность Чингиза Айдарбекова.

Однако он сам опроверг все эти обвинения и рассказал о давлении, угрозах и ситуации вокруг получения мандата.
