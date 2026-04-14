«Вас боятся»: блогер Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину

Виктория Боня опубликовала в Instagram видеообращение к Владимиру Путину «от всех неравнодушных россиян», пишет DW.

Она заявила, что тот живет «в другом измерении» и «многого не знает». В видео она рассказала о пяти проблемах, о которых не скажет «ни один губернатор»: наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, убийство «краснокнижных животных», массовый забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей.

Также она упомянула интернет-мошенников и мессенджер MAX: «Вам врут — создали то, что не работает». По некоторым темам Боня добавила, что «мы люди не глупые и понимаем, зачем все это делается».

В своем видео Виктория Боня неоднократно усомнилась, что Владимир Путин пользуется интернетом или соцсетями, и предположила, что он «живет в другом измерении». По ее словам, «люди гуглят, как уехать из России». «Самое страшное, это происходит потому, что вы, Владимир Владимирович, не знаете, что происходит в стране», — заявила телеведущая.

Сама Боня живет не в России, но ее «волнует страна и народ, которые страдают». Полномасштабное вторжение РФ в Украину она называет «СВО». В видео модель говорит, что поддерживает Путина и считаем «сильным политиком».

В конце обращения она назвала ворующих губернаторов «шушерой, которая вредит нашей стране и нашему народу». По словам Бони, нужно наказать их, а не блогеров, которых обвиняют в махинациях с налогами.

Видео в Instagram собрало более 11 миллионов просмотров.