23:43
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

«Вас боятся»: блогер Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину

Виктория Боня опубликовала в Instagram видеообращение к Владимиру Путину «от всех неравнодушных россиян», пишет DW.

Она заявила, что тот живет «в другом измерении» и «многого не знает». В видео она рассказала о пяти проблемах, о которых не скажет «ни один губернатор»: наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, убийство «краснокнижных животных», массовый забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей.

Также она упомянула интернет-мошенников и мессенджер MAX: «Вам врут — создали то, что не работает». По некоторым темам Боня добавила, что «мы люди не глупые и понимаем, зачем все это делается».

из интернета
Фото из интернета. Виктория Боня

В своем видео Виктория Боня неоднократно усомнилась, что Владимир Путин пользуется интернетом или соцсетями, и предположила, что он «живет в другом измерении». По ее словам, «люди гуглят, как уехать из России». «Самое страшное, это происходит потому, что вы, Владимир Владимирович, не знаете, что происходит в стране», — заявила телеведущая.

Сама Боня живет не в России, но ее «волнует страна и народ, которые страдают». Полномасштабное вторжение РФ в Украину она называет «СВО». В видео модель говорит, что поддерживает Путина и считаем «сильным политиком».

В конце обращения она назвала ворующих губернаторов «шушерой, которая вредит нашей стране и нашему народу». По словам Бони, нужно наказать их, а не блогеров, которых обвиняют в махинациях с налогами.

Видео в Instagram собрало более 11 миллионов просмотров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370334/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Обращение 75 граждан. Комиссия выяснила, как оно попало в парламент
Депутат выступила против сокращения сроков рассмотрения обращений граждан
Дастан Бекешев: На обращения граждан в госорганах отвечают, используя ChatGPT
Депутат Талант Мамытов: Обращение 75 выносили в ЖК, но так и не рассмотрели
Дональд Трамп выступил в Конгрессе: главные заявления президента США
Садыр Жапаров: К «обращению 75 человек» может быть причастно большее число людей
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней
Выборы-2025: даты, как проверить себя в списках и кого не пустят в парламент
Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы получить ответ
В Иссык-Кульской области усиливают контроль за ценами на аренду пляжных зонтов
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
От&nbsp;Нарына до&nbsp;Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
14 апреля, вторник
23:40
Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta замени...
23:20
«Вас боятся»: блогер Виктория Боня записала обращение к Владимиру Путину
23:02
Айсулуу Тыныбекова высказалась о результатах чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке
22:43
Начинается ликвидация экологического наследия завода «Кристалл» в Таш-Кумыре
22:21
Строить альтернативную дорогу к аэропорту «Манас» в Бишкеке будут в две смены