Запуск спутникового интернета Starlink в Кыргызстане на финальном этапе

Адылбек Касымалиев провел встречу со старшим директором направления Starlink компании SpaceX Райаном Гуднайтом. Встреча состоялась в Вашингтоне на полях весенних совещаний МВФ и группы Всемирного банка, сообщает кабмин КР.

Стороны подвели итоги системной работы по запуску спутникового интернета в Кыргызской Республике и завершение процесса предоставления всех необходимых разрешений для старта пилотного проекта.

Особое внимание уделено предстоящему техническому запуску сервиса, который планируется осуществить в ближайшее время.

Стороны обсудили ожидаемый значимый социальный эффект от внедрения спутникового интернета: обеспечение доступа к высокоскоростной связи для жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов, а также подключение к цифровым ресурсам школ, медицинских учреждений и других социальных объектов.

Пилотный проект будет реализован на принципах открытости и равных условий. Участие в нем могут принять все компании, предоставляющие услуги спутникового интернета, при условии полного соответствия установленным требованиям.