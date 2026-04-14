Айсулуу Тыныбекова высказалась о результатах чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке

Айсулуу Тыныбекова высказалась на своей странице в соцсетях о результатах чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке.

Она с уверенностью заявила, что международное соревнование в Кыргызстане прошло на высоком уровне.

«Сборная Кыргызстана также показала достойные результаты. В частности, особо хочу отметить, что в греко-римской борьбе команда заняла второе место в командном зачете — это историческое достижение. От всей души поздравляю команду. Также поздравляю Мээрим Жуманазарову с тем, что она стала двукратной чемпионкой Азии. Ты лучшая! Если говорить о результатах в женской борьбе, то они оказались средними, хотя мы ожидали большего. На сегодняшний день для сборной созданы условия высокого уровня, и каждый спортсмен должен соблюдать дисциплину и неустанно работать над собой. Если мы хотим добиться победы на Олимпийских играх, такие ошибки не должны повторяться на чемпионатах мира», — написала спортсменка.