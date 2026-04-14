Бизнес

Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов

Стриминг, соцсети, звонки, фильмы и раздача интернета — теперь все это можно делать без оглядки на лимиты. С тарифом «МегаБезлимит» от национального оператора сотовой связи MEGA вы получаете максимум цифровых возможностей всего за 330 сомов на 4 недели.

Это тариф для тех, кто не привык себя ограничивать:

  • безлимитный интернет для любых задач;
  • 200 ТВ-каналов в MegaTV — смотрите, что хотите и когда хотите;
  • 150 минут на звонки другим операторам по Кыргызстану (100 минут на номера «Beeline», 50 минут на номера «О!»);
  • безлимит внутри сети — звонки и SMS;
  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа» уже включен;
  • раздавайте интернет и оставайтесь на связи — без доплат.

«МегаБезлимит» подойдет тем, кто живет в ритме онлайн: учится, работает, отдыхает и всегда остается на связи.

Подключение доступно для новых абонентов в центрах продаж и обслуживания MEGA, через приложение MegaPay (eSIM) и в точках продаж по всей стране.

Акционная цена 330 сомов действует на первые 6 абонентских плат, далее стоимость составляет 450 сомов.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
