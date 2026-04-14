Начинается ликвидация экологического наследия завода «Кристалл» в Таш-Кумыре

«Росатом» приступает к работам по ликвидации накопленного экологического наследия завода «Кристалл» в Кыргызстане. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, в рамках контракта между МЧС КР и госкорпорацией «Росатом» первый этап ликвидационных мероприятий будет осуществлен до конца 2026 года.

Стороны провели рабочее совещание, одним из ключевых вопросов которого стало обсуждение реализации проекта на заводе «Кристалл». В рамках мероприятия обсуждались технологические решения и подходы к ликвидационным мероприятиям, а также с учетом наработанных компетенций «Росатома» по аналогичным проектам предложены оптимальные подходы к обращению с химическими веществами, накопленными на промплошадке завода «Кристалл».

Предложенные методы нейтрализации опасных веществ поддержаны Минприроды КР. На первом этапе технические емкости завода приведут в безопасное экологическое состояние. Работы будут вестись в исключительно в холодное время года. Специалисты выстроят двойной контур противоаварийной защиты, обеспечат независимый экологический контроль.

К концу 2026 года «Росатом» исключит риск потенциально возможных утечек и неконтролируемых выбросов, стабилизировав состояние емкостей, и создаст безопасные условия для обращения с имеющимися опасными веществами.

Для решения задачи в Таш-Кумыре эксперты проработали 8 различных технологий обезвреживания, выбрав наиболее эффективное и безопасное решение.

По окончании первого этапа госкорпорация обеспечит в 2027 году бесшовный переход ко второму этапу.

Напомним, на территории бывшего завода ОАО «Кристалл-банкрот» в Таш-Кумыре обнаружили около 80 тонн опасных химических веществ, включая трихлорсилан и ядохимикаты. В ходе технического аудита, проведенного специалистами Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО»), оценили экологическую ситуацию на месте и разработали планы утилизации токсичных отходов.