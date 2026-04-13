Общество

В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду

14 апреля будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения:

  • улицы Льва Толстого — Бакаева — Алтымышев — Джунусалиева — Гагарина — Боронбая — Жазыйра — Муромская — Омур — Алыкулова — Ахунбаева — Кырк кыз — Кок-Жайык — Торугарт;
  • «Рабочий городок», институт земледелия, жилмассивы «Ак-Ордо» (северная часть от улицы Ахунбаева), «Тенир-Тоо» (ниже улицы Ахунбаева).

Отключение связано с проведением реконструкцией на водозаборах «Гагарина», «Юго-Западный» и на городских водопроводных сетях.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
