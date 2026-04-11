ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в систему персонифицированного учета граждан для целей обязательного социального страхования.

Документ уточняет статус персонального идентификационного номера (ПИН). Теперь он присваивается один раз и сохраняется за гражданином, иностранцем или лицом без гражданства на протяжении всей жизни без изменения.

Исключения возможны только в отдельных случаях, которые определяются кабинетом министров, а также в рамках законодательства о защите свидетелей и участников уголовного процесса.

Кроме того, новым законом закреплено, что порядок присвоения и изменения ПИН устанавливает кабинет министров.

Закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования. Кабмину поручено за это время привести свои нормативные акты в соответствие с новыми нормами.