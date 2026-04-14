На улице Курманджан Датки в Оше высадили почти тысячу деревьев

В городе Оше последовательно продолжаются работы по озеленению, направленные на улучшение окружающей среды и повышение привлекательности города. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По ее данным, на этот раз на улице Курманджан Датки при участии мэра города Жанарбека Акаева прошло весеннее мероприятие по посадке саженцев.

В мероприятии активно участвовали жители города, всего было высажено около 1 тысячи саженцев. В его рамках были посажены липы и рябины с целью улучшения экологического состояния улицы, очистки воздуха и украшения города.

Подобные инициативы направлены на увеличение зеленых зон в городе и создание комфортных и благоприятных условий для жителей. Стоит отметить, что работы по благоустройству и озеленению в городе Оше будут продолжены и в дальнейшем.