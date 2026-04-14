Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон. Корпорация разрабатывает цифрового двойника своего генерального директора, предназначенного для взаимодействия с сотрудниками в режиме реального времени, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Инициатива является частью более широкой стратегии компании по созданию так называемого «персонального суперинтеллекта». В рамках этого направления Meta экспериментирует с виртуальными аватарами, способными воспроизводить поведенческие и коммуникативные особенности конкретного человека.

Отмечается, что особое внимание в последнее время уделяется разработке цифрового двойника Марка Цукерберга. Сообщается, что глава компании принимает непосредственное участие в процессе обучения и тестирования 3D-аватара, который в перспективе сможет частично заменить его в коммуникации с сотрудниками.

Для создания аватара используются записи голоса, изображения и массив публичных выступлений, что позволяет воспроизвести манеру речи, жесты и ключевые элементы коммуникационного стиля топ-менеджера. Предполагается, что это повысит вовлеченность персонала и усилит ощущение прямого взаимодействия с основателем компании.