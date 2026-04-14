Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон

Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон. Корпорация разрабатывает цифрового двойника своего генерального директора, предназначенного для взаимодействия с сотрудниками в режиме реального времени, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Инициатива является частью более широкой стратегии компании по созданию так называемого «персонального суперинтеллекта». В рамках этого направления Meta экспериментирует с виртуальными аватарами, способными воспроизводить поведенческие и коммуникативные особенности конкретного человека.

Отмечается, что особое внимание в последнее время уделяется разработке цифрового двойника Марка Цукерберга. Сообщается, что глава компании принимает непосредственное участие в процессе обучения и тестирования 3D-аватара, который в перспективе сможет частично заменить его в коммуникации с сотрудниками.

Для создания аватара используются записи голоса, изображения и массив публичных выступлений, что позволяет воспроизвести манеру речи, жесты и ключевые элементы коммуникационного стиля топ-менеджера. Предполагается, что это повысит вовлеченность персонала и усилит ощущение прямого взаимодействия с основателем компании.
Материалы по теме
Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили
Meta разработает «умные» очки с ИИ в сотрудничестве с Prada
Цукерберг намерен создать секретную команду разработчиков ИИ — «сверхразума»
Пятьсот богатейших людей мира за сутки обеднели на $208 миллиардов
Марк Цукерберг снял ограничения с аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram
Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp
Состояние владельца компании Meta Марка Цукерберга превысило $200 миллиардов
Facebook признался в цензуре контента по требованию властей США
В Facebook и Instagram появится возможность купить синюю галочку
Марк Цукерберг разработал VR-перчатки. Они помогут ощущать Meta-вселенную
Популярные новости
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к&nbsp;мобильному интернету Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
Полет к&nbsp;Луне. Астронавты миссии Artemis II&nbsp;вернулись на&nbsp;Землю Полет к Луне. Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю
DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения
Павел Дуров обвинил&nbsp;ЕС в&nbsp;попытке давления на&nbsp;Telegram и&nbsp;усилении цензуры Павел Дуров обвинил ЕС в попытке давления на Telegram и усилении цензуры
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
