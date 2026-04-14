Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера

В Кыргызстане установлен новый рекорд в силовом экстриме: сотрудник BAKAI Алексей Тепляшин сдвинул восемь железнодорожных вагонов общим весом 189 тонн 600 килограммов.

Достижение зафиксировано на станции «Бишкек-1» и стало пятым рекордом Республики Кыргызстан в тяге железнодорожной платформы.

Алексею Тепляшину удалось переместить состав на расстояние 6,5 метра — результат, требующий не только выдающейся физической силы, но и правильной техники, высокой концентрации и многолетней подготовки.

Алексей занимается силовым экстримом более пяти лет. За это время он последовательно устанавливал рекорды, увеличивая нагрузку: от 4 до 8 вагонов, а также демонстрировал силу в других дисциплинах — тянул пассажирские автобусы, военную технику и грузовые автомобили.

Новый результат стал логичным продолжением серии достижений за 2022–2026 годы. Уже в ближайшее время спортсмен планирует повысить планку — до девяти вагонов.

Алексей Тепляшин — не только спортсмен, но и человек с сильной жизненной позицией. Он является ветераном Вооруженных сил Кыргызской Республики, а также активным участником патриотических объединений.

Алексей ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек и активно продвигает идеи физической культуры и спорта среди молодежи.

Сегодня он занимает должность вице-президента Общественного объединения силового экстрима КР и планирует развивать это направление, организуя турниры и привлекая новых участников по всей стране и за ее пределами.

Для BAKAI этот рекорд — особый повод для гордости.

В BAKAI уверены: за сильным брендом стоят сильные люди. Алексей Тепляшин — яркий пример того, как сотрудники компании достигают выдающихся результатов, демонстрируя силу, дисциплину и стремление к развитию.

Его успех — это не только личная победа, но и отражение ценностей, которые разделяет команда BAKAI: движение вперед, целеустремленность и готовность преодолевать любые границы.