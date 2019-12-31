Белая Крыса. Для кого из депутатов она станет символом года

Наступает год Крысы. Девять парламентариев из 120 родились под знаком этого пушистого зверька с длинным хвостом и острыми зубками.

24.kg напоминает читателям, чем известны эти нардепы.

Осмонбек Артыкбаев, родился 19 февраля в 1960 году

Фото Аппарата президента КР. Осмонбек Артыкбаев

Депутат от фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев полтора года провел в камере СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции. Он проходил по уголовному делу о модернизации ТЭЦ. В 2013 году, когда прорабатывалось соглашение с китайским Эксимбанком и компанией-подрядчиком ТВЕА, Артыкбаев занимал пост министра энергетики.

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На следствии и в суде Артыкбаев заявил, что письменное поручение министерству и «Электрическим станциям» 24 мая 2013-го дал президент Алмазбек Атамбаев. К нему была приложена служебная записка аппарата главы государства. А ТВЕА определили в качестве подрядчика до его назначения министром.

Осмонбек Артыкбаев перечислил еще 100 миллионов сомов на единый счет по борьбе с коррупцией. Бывший премьер Сапар Исаков высказался об этом «пожертвовании» — «лучше бы отдал в детский дом». Осмонбека Артыкбаева приговорили к штрафу и освободили в зале суда. Но в парламенте он пока не появился. По словам его адвокатов, Артыкбаев сильно болен и находится на лечении. На судебные заседания, напомним, его привозили в инвалидном кресле.



Гульшат Асылбаева, родилась 27 августа в 1960 году

Фото Жогорку Кенеша. Гульшат Асылбаева

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаева выступила с инициативой защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию.

По мнению Гульшат Асылбаевой, дети черпают весь негатив из YouTube и социальных сетей. Нардеп предложила также ввести обязательную возрастную маркировку контента. Гульшат Асылбаева известна инициативами о внесении поправок в законы экономического содержания. Она считает, что нужно снизить страховые взносы, чтобы вывести банки из тени и предлагала ускорить оценку имущества, оспариваемого в судах.

В 2019 году, в августе выяснилось, что Асылбаева скрыла в своих налоговых декларациях доли владения в двух ОсОО — «Джун Соу» и «Коньячный дом». Нардеп, естественно, эту информацию опровергла.

Зарылбек Рысалиев, родился 19 декабря в 1960 году

Фото Жогорку Кенеша . Зарылбек Рысалиев

Зарылбек Рысалиев занимал пост министра внутренних дел, был главой ГСИН. Пришел в парламент по списку партии «Республика — Ата-Журт» и сразу же угодил в скандал. На президентских выборах в 2017 году он открыто выступил с поддержкой Сооронбая Жээнбекова, а уже будучи депутатом заявил, что готов выступить против тогдашнего лидера Омурбека Бабанова, и если начнется сбор подписей, поставит свой автограф.

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Запомнился он также тем, что требовал переименовать все районы Бишкека. Но инициативу раскритиковали. А в мае 2019 Зарылбек Рысалиев стал фигурантом уголовного дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Однако заключил сделку со следствием, и срок ему не грозит. Он отделается штрафом. 11 декабря он в составе официальной делегации вылетел с Сооронбаем Жээнбековым в ОАЭ, чем сразу же вызвал возмущение. Выяснилось, что следователь ему разрешил отправиться на лечение в Китай, а вовсе не в Дубай.

Динара Исаева, родилась 7 октября в 1960 году

Фото из интернета . Динара Исаева

Динара Исаева в шестой созыв пришла также по списку партии «Республика — Ата-Журт». В пятом она была от «Ата-Журта», а в четвертом — от бакиевского «Ак Жола».

За все три созыва женщина ни разу не выступила ни на одном пленарном заседании. За что получила от коллег и парламентских корреспондентов прозвище «золотая рыба», еще и за то, что принадлежит к списку богатых депутатов. Но саму Исаеву не смущает ее молчание. Она уверена: лучше молчать и делать, чем прослыть популистом. Известна Исаева и тем, что побывала четыре раза за рубежом и за счет средств Жогорку Кенеша.

Аида Касымалиева, родилась 7 августа в 1984 году

Фото Жогорку Кенеша. Аида Касымалиева

В прошлом году этот депутат от фракции СДПК стала вице-спикером вместо Асель Кодурановой. Аида Касымалиева участвовала как соавтор в написании поправок в избирательное законодательство. По собственному признанию Касымалиевой, революции не случилось. Она также не смогла объяснить, зачем ее коллеги и она сама проголосовали за избирательный порог в девять процентов.

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Аида Касымалиева пришла в парламент из большой журналистики. Но в последнем митинге против коррупции и в защиту свободы слова #REакция 2.0 Аида Касымалиева участия не принимала.

Комментарий по поводу исков семьи Матраимовых на 60 миллионов сомов оставила на просторах соцсетей. Озвучивать свою позицию у парламентского микрофона нужным нардеп не посчитала.

Исхак Масалиев, родился 21 мая в 1960 году

Фото из интернета. Исхак Масалиев

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев выступил главным инициатором лишения экс-президента неприкосновенности. Однако его предложение — убрать 12 статью из Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» — не прошло. И он его отозвал. В итоге парламент в третьем чтении одобрил поправки, которые предусматривают, что бывший глава государства лишается иммунитета с согласия Жогорку Кенеша за те деяния, которые совершил в период, когда руководил страной. Если экс-президент преступил закон уже после того, как сложил полномочия, то будет отвечать так же, как любой другой гражданин.



Исхак Масалиев раскритиковал инициативу — поднять порог до девяти процентов, назвав это коллапсом, и выступил за снижение до пяти процентов. А также предложил внедрить преференциальное голосование. Но он считает, что коллеги не поддержат его. Побоятся. Кроме того, Исхак Масалиев выступил за выражение вотума недоверия спикеру Дастанбеку Джумабекову. Свое намерение отправить торага в досрочную отставку объясняет просто: не дорос. «Своими отдельными высказываниями он позорит парламент», — сказал Исхак Масалиев. Но фракция «Онугуу-Прогресс» это предложение решила не рассматривать.

Данияр Толонов, родился 25 апреля в 1972 году

Фото Жогорку Кенеша. Данияр Толонов

Депутат от фракции «Кыргызстан» особо не запомнился ни креативными предложениями, ни резонансными инициативами. Он был вице-спикером до 25 октября 2017 года. Когда торага стал членом «Кыргызстана», Толонов сложил с себя полномочия заместителя спикера.

Известно также, что он — любитель ездить за рубеж за счет Жогорку Кенеша.

Чыныбай Турсунбеков, родился 15 октября в 1960 году

Фото Жогорку Кенеш. Чыныбай Турсунбеков

Экс-спикер, бывший лидер фракции СДПК — такие позиции занимал Чыныбай Турсунбеков в пятом и шестом созывах. Сейчас он рядовой депутат. Когда в партии социал-демократов начался раскол, Чыныбай Турсунбеков не встал ни на сторону Алмазбека Атамбаева, не примкнул к раскольникам. Он предпочел вовсе не комментировать скандальную ситуацию, и даже заявлял, что покинет партийные ряды. Но членский билет пока не сдал.

Когда парламент голосовал за лишение Атамбаева статуса экс-президента, Чыныбай Турсунбеков вышел из зала и кнопку «за» не нажимал.

Экс-спикер может сам стать фигурантом уголовного дела. Генпрокуратура поручила ГКНБ возобновить досудебное производство по незаконному банкротству Бишкекского ликеро-водочного завода. Заявление подал в ГП гражданский активист Мелис Аспеков. Турсунбеков в долгу не остался и обвинил Аспекова в шантаже и вымогательстве $11 тысяч.

Чыныбай Турсунбеков, как и его коллега Динара Исаева, входит в топ самых богатых депутатов парламента, и вообще самых состоятельных людей Кыргызстана. За прошлый год Чыныбай Турсунбеков заработал 39 миллионов сомов. Его называют «мучным королем». Недавно инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова провела расследование и обвинила в лобби мукомольной отрасли некоторых депутатов, в том числе и Чыныбая Турсунбекова.

Я желаю кыргызстанцам в наступающем году мира и согласия. Конечно же, нельзя не пожелать экономического развития, ведь без увеличения бюджета мы не сможем поднять людям пенсии и зарплаты. Наверняка у каждого кыргызстанца есть свои заветное желание, цели, задачи, так пусть же они сбудутся в 2020 году. Чыныбай Турсунбеков

Пархат Тулендыбаев, родился 4 июня в 1960 году

Фото Жогорку Кенеша. Пархат Тулендыбаев

Депутата фракции «Республика – Ата-Журт» Пархата Тулендыбаева можно назвать самым исполнительным законотворцем.

Он регулярно выступает в «Разном». Активно задает вопросы, выдвигает предложения по обсуждаемым законопроектам. В скандалах не замечен, а от политических баталий старается держаться в стороне. Его инициативы касаются в основном социальной тематики. Так, он предложил организовать патрулирование территорий образовательных учреждений сотрудниками милиции и выступил за создание родительских дружин.

Но запомнился Пархат Тулендыбаев тем, что не смог исполнить государственный гимн и запутался в куплетах.