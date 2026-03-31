Власть

Комитет ЖК одобрил законопроект о тишине

Депутаты комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрели в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, законы Кыргызской Республики «Об основах профилактики правонарушений», «О тишине»)».

Документ касается профилактики правонарушений и соблюдения тишины. Документ предлагает скорректировать Кодекс о правонарушениях, а также законы «Об основах профилактики правонарушений» и «О тишине».

Согласно проекту, предлагается расширить перечень доказательств по делам о правонарушениях — они смогут оформляться не только на бумаге, но и в электронной форме, включая документы, заверенные электронной подписью, фото- и видеоматериалы.

Одним из ключевых нововведений станет уточнение Закона «О тишине». В частности предлагается официально разрешить шумные мероприятия, связанные с празднованием Нового года, в период с 22.00 31 декабря до 03.00 1 января. Таким образом, новогодняя ночь будет выведена из-под общих ограничений по соблюдению тишины.

На обсуждении в палате депутат Дастан Джумабеков предложил включить к Новому году и День независимости страны. Инициаторы обещали включить это предложение.

Кроме того, законопроектом вводится новая статья о профилактике нарушений тишины. Предлагается наделить собственников жилья, управляющие компании и квартальные комитеты правом участвовать в профилактике таких нарушений — проводить разъяснительную работу, фиксировать факты шума и передавать соответствующие акты с фото- или видеодоказательствами в уполномоченные органы для дальнейшего оформления протоколов.

Также расширяются полномочия субъектов профилактики правонарушений — они смогут участвовать в правовом просвещении населения и документировать факты нарушений тишины для передачи в государственные и муниципальные органы.

Депутат Улукбек Узакбаев призвал кабмин предусмотреть и ответственность тех, кто фиксирует нарушения по шуму.

«Сейчас перечень лиц существенно расширяют. Однако мы знаем, что даже соседи могут ругаться друг с другом и из-за личной неприязни могут писать жалобы. При отсутствии ответственности мы можем породить больше негатива, поэтому прошу продумать этот момент в законопроекте», — добавил он.

Депутаты одобрили законопроект.
