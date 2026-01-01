Работа больниц в новогодние каникулы: где можно получить помощь в праздники

О том, как будут работать больницы в новогодние каникулы, 24.kg рассказали в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

С 1 по 9 января организации здравоохранения будут работать в установленном порядке с дежурством ответственных сотрудников. В медучреждениях обеспечат круглосуточное оказание неотложной помощи, наличие необходимых лекарств, медицинских изделий, компонентов крови и их резервов и сформируют запас коек для госпитализации пациентов, нуждающихся в экстренном лечении.

На амбулаторном уровне — в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики и группах семейных врачей — с 1 по 9 января организуют дежурства семейного врача, семейной медсестры и регистратуры с 8.00 до 18.00. Процедурные кабинеты будут работать до 14.00.

Служба скорой медицинской помощи в Бишкеке и Оше, а также в регионах страны работает круглосуточно без выходных.

Непрерывная работа у санитарной авиации. В праздничные и выходные дни дежурят специалисты санитарно-эпидемиологической службы и лабораторий.

В Минздраве подчеркивают, что в праздники медицинскую помощь населению будут оказывать своевременно и в полном объеме, и призывают граждан при необходимости своевременно обращаться в медорганизации.

Напомним, в КР с 1 до 12 января установлены новогодние каникулы.