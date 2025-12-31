Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом. В своей речи он отметил, что благодаря слаженной работе всех ветвей власти и целевому использованию бюджетных средств, Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста валового внутреннего продукта.
По его словам, достигнутые результаты подтверждают, что Кыргызстан последовательно движется по пути устойчивого развития.
Садыр Жапаров отметил, что государство и далее будет активно работать над созданием и совершенствованием современных механизмов экономического роста, внедрением инноваций и формированием условий для долгосрочного развития страны, отвечающего интересам граждан и бизнеса.
«Сердечно поздравляю всех соотечественников с праздником! Пусть Новый год принесет каждой семье мира и благополучия, нашей стране — дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения на благо Кыргызской Республики», — сказал президент в заключении своей поздравительной речи.