Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым годом. В своей речи он отметил, что благодаря слаженной работе всех ветвей власти и целевому использованию бюджетных средств, Кыргызстан вошел в тройку стран мира по темпам реального роста валового внутреннего продукта.

«В условиях роста роли криптовалют в мировой экономике 24 декабря на одной из крупнейших мировых криптовалютных платформ, бирже Binance, был осуществлен листинг национального стейблкоина KGST, привязанного к кыргызскому сому в соотношении один к одному. Это является подтверждением высокого уровня правового, институционального и регуляторного развития сферы виртуальных активов в Кыргызстане», — сказал глава государства.

По его словам, достигнутые результаты подтверждают, что Кыргызстан последовательно движется по пути устойчивого развития.

Садыр Жапаров отметил, что государство и далее будет активно работать над созданием и совершенствованием современных механизмов экономического роста, внедрением инноваций и формированием условий для долгосрочного развития страны, отвечающего интересам граждан и бизнеса.

«Сердечно поздравляю всех соотечественников с праздником! Пусть Новый год принесет каждой семье мира и благополучия, нашей стране — дальнейшее развитие, стабильность и новые достижения на благо Кыргызской Республики», — сказал президент в заключении своей поздравительной речи.
