Медики рассказали, сколько в Кыргызстане родилось детей в новогоднюю ночь

За сутки в Кыргызстане прошло 365 родов, из них четыре двойни. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По данным ведомства, в Джалал-Абадской межобластной объединенной клинической больнице на свет появилось две двойни, в Городском перинатальном центре Бишкека — одна и в Ошском городском роддоме — одна.

По оперативным данным за сутки с 8.00 31 декабря до 8.00 1 января 2026 года по республике всего родились 177 мальчиков и 190 девочек. Проведено девять операций кесарево сечения.

Всего в ночь на 1 января с 00.00 по 00.10 родились 11 детей (пять девочек, шесть мальчиков).

Первой в 2026-м родилась в Иссык-Атинском центре общеврачебной практики (00.00) девочка весом 3,915 килограмма.

Самое большое количество родов произошло в Джалал-Абадской области (81), в Оше и Ошской области (68), а также в Бишкеке (69).