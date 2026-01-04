Праздничное послевкусие. Как вернуться в строй после Нового года?

Долгожданный новогодний отпуск постепенно подходит к концу, и многих пугает мысль, что скоро наступит первый рабочий день. Прощаться с весельем и снова окунаться в монотонную работу для многих является огромным стрессом, но правда ли это так сложно? Или есть секреты, чтобы вернуться к работе отдохнувшим и полным энергии, как и должно быть после хороших праздников?

Фото из интернета. Как вернуться в строй после Нового года?

24.kg обратились к кардиологу Самаре Сулаймановой за советами, как все-таки вернуться к активному ритму жизни без лишних усилий и вреда для организма.

По словам врача, многие люди недооценивают, как вредно для здоровья, когда мы несколько дней подряд ложимся поздно, переедаем, мало двигаемся и испытываем эмоциональное перенапряжение. Поэтому важно вернуть привычный ритм постепенно, дав организму постепенно восстановиться.

Первым делом врач советует обратить внимание на сон. Именно его сбитый режим чаще всего вызывает чувство вялости, раздражительности и даже проблемы с давлением.

Врач рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, избегать тяжелой еды поздно вечером, а перед сном обязательно проветривать комнату.

«Первое время заснуть будет трудно, — говорит она, — но нервная система быстро привыкает, и уже через несколько дней организм приходит в норму».

Врач также напоминает не забывать о физической активности. После праздников резко переходить к интенсивным тренировкам не стоит. Лучше всего начинать с легкой активности: например, со спокойных прогулок, разминки и растяжки утром. Это помогает включить мышцы в работу и постепенно разогнать обмен веществ.

Особенно полезна дозированная ходьба умеренным шагом — она подходит людям любого возраста и рекомендована при сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях.

Отдельно врач посоветовал наладить питание. По ее словам, резкие диеты после праздников — одна из наших главных ошибок. Организм и так испытывает стресс от смены режима, и жесткие ограничения лишь усилят его. Вместо этого она рекомендует пить больше теплой чистой воды, уменьшить количество жирной и жареной пищи, временно отказаться от алкоголя.

Старайтесь добавить в рацион овощи, фрукты, каши и нежирный белок, это поможет плавно восстановить работу желудочно-кишечного тракта.

Самара Сулайманова также советует не увлекаться модными «детокс-программами»: «Разгрузочные дни могут быть полезны лишь тем, кому они подходят по состоянию здоровья».

По ее словам, подобные эксперименты с питанием лучше согласовывать с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями.

И самое важное — внимательно слушайте свое тело.

По словам врача, январь — это хорошее время, чтобы постепенно вернуться к здоровому образу жизни: наладить сон, правильно питаться и добавить немного активности.

«Праздники — это настоящая радость, — говорит она. — Но гораздо важнее то, как мы о себе заботимся после них. Хороший режим в первые недели января может задать тон всему году».